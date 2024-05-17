Член СПЧ сообщил об отъезде Заурбековой из России

17 мая 2024, 04:18

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Уроженка Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, вероятно, покинула Россию, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ и представитель ОНК Москвы Александр Ионов. Адам Делимханов, ранее пообещавший вернуть девушку в семью, заявил, что действует по поручению главы республики.

Как писал "Кавказский узел", родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. Они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал встретиться с родственниками Лии Заурбековой и заверил, что девушку в ближайшее время вернут им.

Лия Заурбекова покинула Россию, однако эта информация требует “официального подтверждения от нее самой”, сообщил сегодня член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

Как представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ионов, вместе с коллегами по ОНК, побывал вечером 16 мая в отделе полиции, где находилась Лия, после чего заявил, что она покинула ОВД. Заявляя об отъезде Заурбековой из страны, Ионов сослался на собственные данные, не уточнив конкретный источник информации.

Ионов также заявил, что “нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону”, а об угрозе жизни девушки “речи на данный момент не идет и не шло ранее”.

“Это конфликт внутри семьи и право на личную жизнь защищено Конституцией, равно как и право на свободу действий. (...) Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона”, - написал он в своем Telegram-канале, призвав не преувеличивать и не “раздувать” “беспокойство родственников, равно как и заявления официальных лиц Республики (Чечня)”.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, чей комментарий по поводу Заурбековой ранее публиковал министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, опубликовал пост о ситуации в собственном Telegram-канале. В нем он повторил ранее высказанные тезисы, однако добавил, что действует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова.

“Что касается того человека, который непосредственно ввел в заблуждение девушку, то он понесет заслуженное наказание по всей строгости закона”, - добавил Делимханов.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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