Делимханов обязался вернуть Лию Заурбекову родственникам

17 мая 2024, 00:58

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Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал встретиться с родственниками сбежавшей от семьи 19-летней уроженки Чечни Лии Заурбековой и "выразил уверенность", что девушку в ближайшее время вернут им.

Как писал "Кавказский узел", родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. Они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место.

Ближайший соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов прокомментировал сообщения о сбежавшей от родственников уроженке Чечни, заявив, что "ситуация находится полностью под его личным контролем".

Комментарий Делимханова по этому поводу распространил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. "Завтра он (Делимханов) лично встретится с близкими девушки (...). В ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам", - сообщил Дудаев в своем Telegram-канале.

В сообщении также утверждается, что между родственниками девушки и московскими полицейскими "никаких недопониманий нет". Медиа, которые сообщили о ситуации с Заурбековой, Делимханов назвал "провокационными", а предполагаемому "виновнику" побега девушки он пообещал наказание.

Родственники девушки у отдела полиции заявляли полицейским, что к отделу "едут люди из их "государства", отец Лии утверждал, что это будет "верхушка Чечни", отмечает Telegram-канал подкаста "Свобода (не) за горами".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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