Полиция пообещала защитить Лию Заурбекову

16 мая 2024, 23:25

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Представители полиции пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала от семьи, живущей в Подмосковье, сообщили правозащитники. Девушка заявила, что опасается расправы.

Как писал "Кавказский узел", семья 19-летней чеченской девушки, сбежавшей от семьи из-за постоянного давления и риска быть убитой, объявила ее в розыск и нашла в Москве. Девушку увезли в отделение полиции, вокруг которого собрались члены ее семьи, сообщила правозащитная группа "Марем".

Полиция пообещала правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Лии Заурбековой, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем" в своем Telegram-канале. "Журналистам они говорят, что должны увезти Лию домой, что она якобы покинула семью в Чечне. Но Лия не убегала из Чечни, она жила в городе Красногорск (Московской области)", - указано в сообщении

К нему приложено. видеообращение девушки, которое та сделала в отделении полиции. "Я Заурбекова Лия Беслановна, 2005 года рождения. Мне сейчас 19 лет полных. Я ушла из дома добровольно 13 мая. Написала заявление в отделение, из города, где я уходила. Жила я в Москве эти несколько дней меня нашли родители через полицию, потому что они подали заявление в другой отдел полиции уже в Москве. Соврали то, что я несовершеннолетняя, и так меня подали в розыск. У отделения полиции при выходе стоят, если не больше, человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить пока что из отделения полиции, потому что если они на глазах у полицейских сейчас вытворяют такое, я не знаю, что мне могут делать за пределами территории", - заявила она. на этом запись прерывается.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" опубликовал видеозаписи событий у отделения полиции "Нагатино-Садовники". К родственникам девушки, которые стоят у отделения, выходили не менее девяти полицейских. Один из мужчин, заявил, что они должны зайти в отделение. "Это моя дочка, в отделе пусть она будет, она если выйдет, ее потом искать незнамо где. Пока наши не приехали представители", - сказал он на видео. В 21.56 мск телеграм-канал сообщил, что на территорию отдела полиции зашли отец Лии и один из родственников девушки, который несколько часов дежурил у КПП.

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