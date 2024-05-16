Правозащитники сообщили об опасности для сбежавшей от семьи жительницы Чечни

16 мая 2024, 20:47

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Семья 19-летней чеченской девушки, сбежавшей от семьи из-за постоянного давления и риска быть убитой, объявила ее в розыск и нашла в Москве. Девушку увезли в отделение полиции, вокруг которого собрались члены ее семьи, сообщила правозащитная группа "Марем".

Жительница Чечни, сбежавшая из семьи, находится в отделении полиции в Москве. "Сегодня, когда она вышла из дома, то увидела во дворе своего отца. Она вызвала полицию, ее отвезли в отделение, около которого тоже ждали родственники. Там выяснилось, что родня подала на нее в розыск как на несовершеннолетнюю, хотя ей 19", - сообщила правозащитная группа "Марем".

13 мая жительница Чечни ушла из дома. Она рассказала правозащитникам, что "физическое и психологическое давление было каждый день и она боится убийства". Девушка написала заявление, что ушла из дома по собственному желанию, и просит ее не искать, указано в сообщении в Telegram-канале "Марем".

Правозащитники выразили опасение, что девушку "хотят увезти в Чечню". "Мы знаем, что девушки из Чечни чаще всего не возвращаются", - отмечается в сообщении.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Правозащитники сообщили, что к девушке выехал адвокат, "но нет никакой уверенности в том, что его пустят в отдел", а сотрудники полиции "отказываются сопровождать" ее. Они призвали звонить в ОВД Нагатино-Садовники, где находится девушка.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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