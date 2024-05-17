17 мая 2024, 00:01

Лия Заурбекова покинула отдел полиции

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Этническая чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи, вместе с адвокатом покинула полицейский участок, у которого ее ждали родственники, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", семья 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления и риска быть убитой, объявила ее в розыск и нашла в Москве. Девушку вызвала полицию, ее увезли в отделение полиции, вокруг которого собрались члены ее семьи, сообщила правозащитная группа "Марем". Представители полиции пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Девушка заявила, что опасается расправы со стороны родных.

Лии Заурбековой в ОВД "Нагатино-Садовники" нет, сообщил секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека при президенте России Алексей Мельников. "В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой", - написал он в своем Telegram-канале.

То, что Заурбекова покинула участок, подтвердила и правозащитная группа "Марем". "Лия Заурбекова вместе с адвокатом покинули полицейский участок. Сейчас они направляются в безопасное место", - указано в сообщении от 23.35 мск.

РИА "Новости" проинформировали, что девушку "отпустили из отделения полиции". При этом правозащитная группа "Марем" сообщала, что девушка сама вызвала полицию, когда увидела отца во дворе дома, где она жила.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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