Правозащитники проинформировали ООН о деле Седы Сулеймановой

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Информация о похищении родственниками уроженки Чечни Седы Сулеймановой направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, надеются правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Следственный комитет России было направлено более трех тысяч обращений с требованием расследовать дело об исчезновении уроженки Чечни Седы Сулеймановой под федеральным контролем. Подруга Седы Елена Патяева продолжает добиваться справедливости для нее, хотя почти уверена, что девушка мертва. Об открытии формы для отправки обращений в СКР Кризисная группа СК SOS* сообщила 16 апреля. В аннотации к петиции "Помогите найти Седу Сулейманову" приводится история исчезновения девушки, а в форме отправки - текст обращения к главе СКР.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве. говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Кризисная группа СК SOS* подала сообщение о похищении Седы в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это структура при ООН, которая занимается анализом подобных похищений и на основе своих суждений дает рекомендации властям.



Хотя Россия вышла из Совета по правам человека и теперь не исполняет, например, решения ЕСПЧ, но она по-прежнему является участницей Конвенции против насильственных исчезновений. Это не обязывает Россию исполнять рекомендации, но выводит обсуждение дела Седы на международный уровень, объяснили свою инициативу правозащитники.

Обсуждение дела Седы на уровне ООН не позволит просто закрыть глаза на это дело

В случае, если Седа Сулейманова все же жива и кем-то удерживается, это может способствовать получению новой информации о месте ее нахождения. А если она была убита, то это поможет установить место захоронения и виновных в ее смерти, надеются авторы обращения в группу ООН.



"Обсуждение дела Седы на уровне ООН не позволяет просто закрыть глаза на это дело и сделать вид, что это всего лишь семейные разборки в одном из регионов России. Анализ дела и выданные рекомендации станут еще одним напоминанием российским властям об этом деле", - говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале СК SOS*.

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