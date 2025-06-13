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12:01, 13 июня 2025

Число обращений к Бастрыкину по делу Сулеймановой превысило 4000

Седа Сулейманова. Фото: кризисная группа SKSOS

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председателю Следкома направлено более 4000 онлайн-обращений с призывом взять на контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля "Кризисная группа СК SOS"* сообщила об открытии формы для отправки обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой. К 20 апреля в Следком были направлены 1011 обращений с помощью онлайн-сервиса "Дятел" от правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*.

14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой также начала сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. 23 мая стало известно, что администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком. Активисты сообщили, что разочарованы таким ответом.

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake
18:03 15.05.2025
«Убийства чести» на Северном Кавказе
В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

Число обращений, отправленных через форму онлайн-сервиса "Дятел", уже превысило 4000, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS".

При этом Следственный комитет "до сих пор не ответил ни на обращения людей, которые требуют взять дело пропавшей чеченки на федеральный контроль, ни на перенаправленное коллективное обращение из администрации президента", отмечается в сообщении.

"Если вы отправляли свое обращение в самом начале кампании, то СК уже должен был на него ответить - в противном случае это нарушает сроки рассмотрения обращения. Если вы подписывали обращение в АП, то оно, согласно полученному активистами документу, было отправлено в СК месяц назад - срок ответа по нему тоже подходит к концу", - сообщили правозащитники, отметив, что "разрабатывают следующие возможные шаги, чтобы все же добиться ответа от Следственного комитета".

Согласно данным онлайн-сервиса "Дятел" на 11.58 мск 13 июня, обращение "Помогите найти Седу Сулейманову"набрало 4049 подписей.

Напомним, уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия в Чечне, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов.

20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

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Автор: "Кавказский узел"

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