RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:28, 20 апреля 2025

Более 1000 человек потребовали от Следкома взять на контроль дело Седы Сулеймановой

Сбор подписей под обращением в администрацию президента. Скриншот фото "Слово защите" от 18.04.25, https://t.me/endoflaw/567

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Следком России направлены 1011 обращений с требованием взять дело Седы Сулеймановой на федеральный контроль. В городах России продолжается сбор подписей под обращением в связи с исчезновением в Чечне Седы Сулеймановой в администрацию президента, в Москве собрано свыше 500 подписей.

Как писал "Кавказский узел", об открытии формы для отправки обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой Кризисная группа СК SOS* сообщила 16 апреля. В аннотации к петиции, озаглавленной "Помогите найти Седу Сулейманову", приводится история исчезновения девушки. В форме отправки приведен также текст обращения к главе СКР Александру Бастрыкину, По состоянию на 1.48 мск 19 апреля, обращение набрало 765 подписей.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве. говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Через специальную форму на платформе "Дятел"  (сервис для массовой подачи индивидуальных жалоб и обращений в государственные и общественные инстанции) в Следком поступило более тысячи обращений по делу Седы Сулеймановой.

"Через специальную форму было отправлено 1 011 обращений в Следственный комитет с требованием взять дело Седы Сулеймановой на федеральный контроль", - сообщила сегодня Кризисная группа CК SOS*.

14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой также начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. За первый день кампании было собрано почти 1300 электронных подписей. Обращение планируется передать в администрацию президента России. Поставить подпись под обращением Елены Патяевой, подруги Седы Сулеймановой, можно на сайте "Где Седа?" (https://gde-seda.ru/)

Также в Москве собраны более 500 подписей под обращением в Администрацию президента с требованием расследовать дело Сулеймановой, около 200 в Санкт-Петербурге. открываются и пункты сбора в других городах, говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге только за 18 апреля собраны 143 подписи, говорится в публикации Telegram-канала "Где Седа?", который ведет подруга Сулеймановой Лена Патяева. 

Она отметила, что два параллельных сбора дают перекрестный эффект, призвав читателей канала направить обращение в Следком. 

"Это не менее важно, чем наши обращения в АП! Одно не заменяет и не дублирует друг друга - а взаимоусиливает", - подчеркнула Патяева в публикации от 19 апреля. 

Напомним, что 20 марта  Елена Патяева, приехавшая в Грозный, провела одиночный пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой. 

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.04.25, https://t.me/mod_russia/51495.
19:22, 19 апреля 2025
Бойцы из девяти регионов юга России возвращены в рамках обмена военнопленными
Шарлот. Стоп-кадр видео из клипа "Щека на щеку" из YouTube-канала певца, https://www.youtube.com/watch?v=mAsQx4jxhLM&t=10s.
14:57, 19 апреля 2025
Певец Шарлот исключен из списка экстремистов
05:12, 19 апреля 2025
Старший сын Кадырова стал почетным гражданином Грозного
Мусульмане у мечети в Ростове-на-Дону. Фото из Telegram-канала DonDay https://t.me/DonDay/5127
02:15, 19 апреля 2025
Информация о запрете намазов в одном из округов Ставрополья вызвала полемику среди мусульман
Седа Сулейманова. Скриншот фото из Telegram-канала "Где Седа?", который ведет Лена Патяева, от 23.08.24, https://t.me/helpseda/204
01:52, 19 апреля 2025
Группа СК SOS* озвучила мотивы кампании подачи обращений по делу Сулеймановой
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Беженцы из Нагорного Карабаха. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zvlJSzl11cQ
18 апреля 2025, 16:50
Беженцы из Карабаха потребовали ответов от президента

Верующие во время намаза. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=r8JEEzleb0A
18 апреля 2025, 12:20
Чиновники на Ставрополье объяснились за запрет на публичные намазы

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше