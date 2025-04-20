Более 1000 человек потребовали от Следкома взять на контроль дело Седы Сулеймановой

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В Следком России направлены 1011 обращений с требованием взять дело Седы Сулеймановой на федеральный контроль. В городах России продолжается сбор подписей под обращением в связи с исчезновением в Чечне Седы Сулеймановой в администрацию президента, в Москве собрано свыше 500 подписей.

Как писал "Кавказский узел", об открытии формы для отправки обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой Кризисная группа СК SOS* сообщила 16 апреля. В аннотации к петиции, озаглавленной "Помогите найти Седу Сулейманову", приводится история исчезновения девушки. В форме отправки приведен также текст обращения к главе СКР Александру Бастрыкину, По состоянию на 1.48 мск 19 апреля, обращение набрало 765 подписей.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве. говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Через специальную форму на платформе "Дятел" (сервис для массовой подачи индивидуальных жалоб и обращений в государственные и общественные инстанции) в Следком поступило более тысячи обращений по делу Седы Сулеймановой.

"Через специальную форму было отправлено 1 011 обращений в Следственный комитет с требованием взять дело Седы Сулеймановой на федеральный контроль", - сообщила сегодня Кризисная группа CК SOS*.

14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой также начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. За первый день кампании было собрано почти 1300 электронных подписей. Обращение планируется передать в администрацию президента России. Поставить подпись под обращением Елены Патяевой, подруги Седы Сулеймановой, можно на сайте "Где Седа?" (https://gde-seda.ru/)

Также в Москве собраны более 500 подписей под обращением в Администрацию президента с требованием расследовать дело Сулеймановой, около 200 в Санкт-Петербурге. открываются и пункты сбора в других городах, говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге только за 18 апреля собраны 143 подписи, говорится в публикации Telegram-канала "Где Седа?", который ведет подруга Сулеймановой Лена Патяева.

Она отметила, что два параллельных сбора дают перекрестный эффект, призвав читателей канала направить обращение в Следком.

"Это не менее важно, чем наши обращения в АП! Одно не заменяет и не дублирует друг друга - а взаимоусиливает", - подчеркнула Патяева в публикации от 19 апреля.

Напомним, что 20 марта Елена Патяева, приехавшая в Грозный, провела одиночный пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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