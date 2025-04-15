Волонтеры отчитались о сборе подписей за расследование похищения Сулеймановой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования ее дела. За первый день кампании было собрано почти 1300 электронных подписей. Обращение планируется передать в администрацию президента России.

Как писал "Кавказский узел", 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Чтобы оправдать административное преследование Патяевой, суд назвал сборно-разборной конструкцией плакат, который она держала в руках, пояснили правозащитники. 8 апреля апелляционная инстанция оставила в силе это решение.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Сбор подписей под обращением в администрацию президента с требованием обеспечить справедливое расследование дела Седы Сулеймановой начался вчера, 14 апреля, в сети и на улицах Москвы. "Друзья, за первые сутки сбора у нас уже 1298 электронных подписей!" - говорится в сегодняшнем посте в телеграм-группе "Где Седа?", насчитывающей 3,7 тысячи подписчиков.

"Седа Сулейманова была похищена из своего дома в Питере. Ей было 26 лет. Она собиралась выйти замуж за любимого мужчину... У неё впереди была целая жизнь. Но у неё всё отняли - только из-за того, что выбранный ею путь не соответствовал чьим-то ожиданиям. Просто из-за безумного, больного, извращённого слова "честь". Последний раз её видели на записи с Солтаевым (уполномоченным по правам человека в Чечне прим. "Кавказского узла"). На её теле видны следы побоев. Прошёл год. Я не знаю, жива ли она. Но продолжаю за неё бороться", - говорится в доступном для проставления электронных подписей обращении Елены Патяевой, подруги Сулеймановой.

"Пока я действую в одиночку, власти продолжают меня игнорировать, поэтому очень важно, чтобы требование расследовать дело Седы было коллективным и исходило от как можно большего числа граждан России. Поставить подпись под обращением в АП — это легальный и безопасный способ помочь мне добиться справедливости для моей подруги, а также возможность оказать общественное давление на власть по вопросам незаконных похищений, "убийств чести" и системного нарушения прав человека в Чечне… Если у вас есть такая возможность, подпишитесь именно физически. Это очень важно, поскольку физические подписи всегда намного весомее электронных", — говорится в обращении Патяевой, опубликованном 14 апреля в группе "Где Седа?". К 15.00 мск сегодня сообщение набрало 14,6 тысячи просмотров.

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Силовики задержали девушку, ночь на 30 января Патяева провела в полиции, а 30 января адвокату сообщили, что Патяева оставлена в полиции до суда. 20 марта Патяева вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом, на котором было написано: "Где Седа?". Полиция задержала ее. Силовики не стали составлять протокол на Патяеву и отпустили ее.

В сообщении уточняется, что в Москве сбор подписей будет проходить ежедневно в помещении "Открытого пространства", в Петербурге сбор будет вестись в помещении "Другого варианта" по пятницам и выходным. Кроме того, волонтеры будут собирать подписи на улицах Москвы и Питера. Так, вчера, 14 апреля, проходил сбор подписей у станции московского метро "Чернышевская". При этом количество собранных физических подписей не уточняется.

В январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.