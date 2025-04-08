RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:23, 8 апреля 2025

Суд оставил без удовлетворения жалобу подруги Седы Сулеймановой

Елена Патяева на одиночном пикете. Санкт-Петербруг. 8 апреля 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Плакат, с которым Елена Патяева вышла на одиночный пикет в Санкт-Петербурге с требованием прояснить судьбу ее подруги Седы Сулеймановой, апелляционная инстанция сочла сборно-разборной конструкцией и оставила в силе решение о 20 часах обязательных работ.

Как писал "Кавказский узел", 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким", а также пожаловалась, что после задержания к ней не пустили адвоката. Чтобы оправдать административное преследование подруги Седы Сулеймановой Елены Патяевой, суд назвал сборно-разборной конструкцией плакат, который она держала в руках, пояснили правозащитники.

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ; предусматривает для граждан штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток административного ареста). Ночь на 30 января Патяева провела в полиции, а 30 января адвокату сообщили, что Патяева оставлена в полиции до суда.

Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить жалобу зашиты Лены Патяевой на решение о 20 часах обязательных работ за одиночный пикет на мосту Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге, сообщила сегодня Патяева в своем Telegram-канале.

"Суд прошёл ожидаемо - оставил приговор без изменения. Будем обжаловать в следующей инстанции", - сообщила Патяева в Telegram-канале "Где Седа?"

Она напомнилf, что обвиняется в организации несогласованного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). "Поскольку речь об одиночном пикете, который согласования не требует, по этой статье меня в принципе судить не могут. Но для того, чтобы обосновать эту статью, они обозвали мой плакат «сборно-разборной конструкцией». Ребята, это просто листок бумаги, какая, к шутам «конструкция»", - написала она. 

Напомним, 20 марта Патяева вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом, на котором написано: "Где Седа?". Полиция задержала ее. Силовики не стали составлять протокол на Лену Патяеву и отпустили ее. При этом полицейские в Грозном  назвали судьбу Седы Сулеймановой "семейным делом" и сообщили Патяевой, что пикеты запрещены.

В январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мужчина с ножом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10:30, 8 апреля 2025
Умер раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский
Фото НАК, nac.gov.ru
02:14, 8 апреля 2025
За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / "Югополис"
01:49, 8 апреля 2025
Следком подтвердил информацию о нападении на силовиков в Ачхой-Мартане
Рамзан Кадыров с женой и старшей дочерью. Скриншот публикации на странице youm7 в Instagram https://www.instagram.com/youm7/p/ClAwgE-N1VY/?img_index=2
23:52, 7 апреля 2025
Аналитики поспорили о мотивах удалять жену и дочерей Кадырова из реестра юрлиц
Центр Ачхой-Мартана. Улица Кадырова в Ачхой-Мартане. Кадр видео ACHXOY TV на YouTube youtu.be/CijRrP3HKRU?si=fwo5Q_JQATf9CiSq
22:57, 7 апреля 2025
Нападение на пост в Ачхой-Мартане стало минимум вторым за полгода
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Тушение лесного пожара. 8 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/13829
08 апреля 2025, 12:28
Спасатели задействовали дроны для тушения лесного пожара в Дагестане

Мужчина с ножом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08 апреля 2025, 10:30
Умер раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / "Югополис"
08 апреля 2025, 01:49
Следком подтвердил информацию о нападении на силовиков в Ачхой-Мартане

Уборка пляжей в Анапе. 7 апреля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13145
07 апреля 2025, 15:29
Выбросы мазута зафиксировали на пяти участках берега близ Анапы 

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше