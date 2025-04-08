Суд оставил без удовлетворения жалобу подруги Седы Сулеймановой

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Плакат, с которым Елена Патяева вышла на одиночный пикет в Санкт-Петербурге с требованием прояснить судьбу ее подруги Седы Сулеймановой, апелляционная инстанция сочла сборно-разборной конструкцией и оставила в силе решение о 20 часах обязательных работ.

Как писал "Кавказский узел", 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким", а также пожаловалась, что после задержания к ней не пустили адвоката. Чтобы оправдать административное преследование подруги Седы Сулеймановой Елены Патяевой, суд назвал сборно-разборной конструкцией плакат, который она держала в руках, пояснили правозащитники.

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ; предусматривает для граждан штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток административного ареста). Ночь на 30 января Патяева провела в полиции, а 30 января адвокату сообщили, что Патяева оставлена в полиции до суда.

Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить жалобу зашиты Лены Патяевой на решение о 20 часах обязательных работ за одиночный пикет на мосту Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге, сообщила сегодня Патяева в своем Telegram-канале.

"Суд прошёл ожидаемо - оставил приговор без изменения. Будем обжаловать в следующей инстанции", - сообщила Патяева в Telegram-канале "Где Седа?"

Она напомнилf, что обвиняется в организации несогласованного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). "Поскольку речь об одиночном пикете, который согласования не требует, по этой статье меня в принципе судить не могут. Но для того, чтобы обосновать эту статью, они обозвали мой плакат «сборно-разборной конструкцией». Ребята, это просто листок бумаги, какая, к шутам «конструкция»", - написала она.

Напомним, 20 марта Патяева вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом, на котором написано: "Где Седа?". Полиция задержала ее. Силовики не стали составлять протокол на Лену Патяеву и отпустили ее. При этом полицейские в Грозном назвали судьбу Седы Сулеймановой "семейным делом" и сообщили Патяевой, что пикеты запрещены.

В январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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