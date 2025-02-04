Правозащитники объяснили логику преследования Патяевой

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Для того, чтобы оправдать административное преследование подруги Седы Сулеймановой Елены Патяевой, суд назвал сборно-разборной конструкцией плакат, который она держала в руках.

Как писал "Кавказский узел", 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким", а также пожаловалась, что после задержания к ней не пустили адвоката.

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ; предусматривает для граждан штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток административного ареста). Ночь на 30 января Патяева провела в полиции, а 30 января адвокату сообщили, что Патяева оставлена в полиции до суда.

Суд назвал плакат, который Елена Патяева использовала во время пикета, сборно-разборной конструкцией, чтобы таким образом оправдать ее административное преследование, пишет 3 февраля телеграм-канал "Слово защите", ссылаясь на решение суда.

В решении, выдержку из которого опубликовал телеграм-канал, указано, что "доводы защитника об отсутствии обязанности согласования публичного мероприятия в виде одиночного пикетирования отклоняются судом, поскольку с учетом обстоятельств дела суд приходит к выводу о том, что Патяевой Е.А. было проведено публичное мероприятие в виде пикетирования с использованием плаката, который может быть отнесен к сборно-разборной конструкции".

Патяева намерена обжаловать решение суда. Она также сообщила, что в решении указано, что пикет начался в 14.30 мск, тогда как он начался в 12.00. Сулейманова в решении названа "Сулемановой", также говорится о том, что полиция предупреждала Патяеву о незаконности акции, тогда как в реальности этого не было.

Напомним, 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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