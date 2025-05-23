Реакция властей на обращение в поддержку Сулеймановой разочаровала активистов

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Администрация президента переадресовала в Генпрокуратуру и Следком обращение с требованием эффективного расследования исчезновения Седы Сулеймановой. Активисты сообщили, что разочарованы таким ответом, а пользователи Telegram сочли его предсказуемым.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием эффективного расследования дела. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия в Чечне, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Разочарованы ли мы содержанием ответа? Да

Активисты получили ответ из администрации президента, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале "Где Седа?". "Он максимально лаконичный: наше обращение перенаправлено в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Разочарованы ли мы содержанием ответа? Да, разочарованы. Будем ли продолжать бороться? Да, будем", - сообщили активисты.

Ответ администрации президента был составлен и отправлен в день подачи обращения, 13 мая, говорится в сообщении. "Задержка с получением вызвана почтовой доставкой. С чем связана такая спешка, мы не знаем", - отмечается в нем.

Публикация проиллюстрирована двумя фотокопиями документов на бланках управления президента по работе с обращениями граждан и организаций. Оба ответа датированы 13 мая и подписаны главным советником департамента программно-технического и информационно-аналитического обеспечения В. Щукиным.

В одном документе сообщается, что обращение на имя президента направлено в Генпрокуратуру. В другом документе указано, что обращение с тем же номером "перенаправлено для рассмотрения" в Следственный комитет.

Полагаю, у них просто есть готовая кнопка, которая такие отписки печатает

Ход кампании в поддержку Седы Сулеймановой превзошёл ожидания организаторов Активисты собрали вдвое больше, чем рассчитывали, подписей под обращением в администрацию президента в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани.

По состоянию на 13.40 мск, под публикацией размещено шесть комментариев. Некоторые из их авторов сочли предсказуемой реакцию администрации президента.

"Ну, довольно-таки ожидаемо", - написал, в частности, sam Moro. "Я полагаю, у них просто есть готовая кнопка, которая такие отписки печатает. Нажимают, даже не вникая", - высказал мнение Kirill Manzevityy.

"На самом деле сложно сказать, что бы могла ещё сделать сделать АП. Вообще да, странно. Вы пишете в письме, что Следственный комитет бездействует или игнорирует, а АП такие: переводим ваше обращение туда же. Странные, конечно. С другой стороны, тут может другая ситуация развернуться. Возможно, АП обяжет предоставить ответ от следствия, будут контролировать и задавать вопросы", - написала Кристина.

"Ну и должность: главный советник департамента программно-технического обеспечения?! А кто и как его уполномочил отвечать на такие требования? Ещё бы советник департамента службы безопасности подписал. Что за бред?" - написала Елена Тардасова Юн.

Активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн в 2024 году неоднократно проводила на городской площади пикеты с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. После ее первого пикета Елена Патяева подчеркнула, что не знакома с Тардасовой-Юн и никогда не общалась с ней. 21 марта 2025 года Тардасова-Юн вновь провела в Новосибирске одиночный пикет с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако "Кавказский узел" не может утверждать, что комментарий в Telegram от имени Тардасовой-Юн оставлен новосибирской активисткой.

Напомним, 5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой родственниками была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

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