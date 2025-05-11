Ход кампании в поддержку Седы Сулеймановой превзошёл ожидания организаторов

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Активисты собрали вдвое больше, чем рассчитывали, подписей под обращением в администрацию президента в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. Обращение планируется передать в администрацию президента. 28 апреля подруга Седы Елена Патяева, которая инициировала сбор подписей, сообщила, что в России собрано более 2500 физических подписей.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия в Чечне, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Волонтеры собрали вдвое больше подписей, чем ожидалось

Кампания по сбору подписей превзошла первоначальные ожидания организаторов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Патяева. "Мы думали, что хорошо бы собрать подписи в двух городах, возможно, еще парочка городов к нам присоединится. А в итоге это внушительный список городов - пусть не у всех много подписей, но все равно какое-то участие - плюс несколько заграничных городов, плюс просто очень много собрали в Москве в Питере", - сказала она.

По ее словам, активисты предполагали, "что неплохо бы нам собрать 2000 физических подписей". "В итоге у нас физических подписей собрано больше 4000… И в плане медийного освещения - нам удалось и медиа подключить к освещению… Когда мы собирали подписи, раздавали листовки, об этой акции написали медиа, у которых достаточно большая аудитория. Так что я оцениваю ту работу, которую мы проделали, как очень эффективную", - подчеркнула Патяева.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой родственниками была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

Нам стали писать люди из разных городов, стран

Одна из соорганизаторов кампании Варвара оценила кампанию как "крайне успешную". "Изначально у нас в планах была только пара стационарных точек в Москве и Питере. И иногда, по возможности, выход сборщиков на улицу. А в итоге, сразу после старта, нам стали писать люди из разных городов, стран и просить позволить им присоединиться к сбору. Конечно, мы не могли им отказать. Таким образом, по стране полетела наша агитация, и на данный момент подписи собираются уже в 24 городах России, в восьми странах", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подписи оставляли люди разных взглядов, отметила Варвара. "Подписываются все, не только люди оппозиционных взглядов, не только люди, посвященные в проблему. Кто-то буквально от наших волонтеров узнаёт о том, что есть «убийства чести», о том, что до сих пор девушек заставляют покрывать голову, о том, что их выдают насильно замуж. Для многих людей в Центральной России, в северных регионах это что-то, ушедшее в прошлое. Люди буквально не знали о том, что это происходит до сих пор. Некоторые хотят поставить подпись, но боятся. Некоторые просто с интересом узнают информацию", - сказала она.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Готовы откликаться и ставят подписи крайне охотно

По ее оценке, люди легко откликались на призыв. "Для многих он не выглядит ни политическим, ни оппозиционным. Это буквально помощь человеку, который попал в беду. Даже те, кто ничего не знает ни про эту историю, ни про сложную ситуацию на Северном Кавказе, готовы откликаться и ставят подписи крайне охотно. Достаточно сказать только о том, что девушка похищена, - это уже повод проявить сочувствие», - заявила Варвара.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Еще один организатор сбора подписей Владислав также охарактеризовал кампанию как "достаточно успешную". Среди причин успеха он выделил участие в кампании нескольких организаций – в том числе партии «Рассвет», Либертарианской партии, которые привлекли волонтеров, помогли с дизайном сайта и ботом для обработки обращений.

Об открытии формы для отправки обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой Кризисная группа СК SOS (включена в реестр иностранных агентов) сообщила 16 апреля. В аннотации к петиции, озаглавленной "Помогите найти Седу Сулейманову", приводится история исчезновения девушки. В форме отправки приведен также текст обращения к главе СКР Александру Бастрыкину. По состоянию на 10.55 мск 11 мая, обращение набрало 3417 подписей.

В обычной жизни друг друга и переносить-то не могут, но сходятся на том, что похищать людей – это плохо

Делимханов отказался помочь в поисках Седы Сулеймановой Депутат Госдумы Адам Делимханов ответил отказом на просьбу активистов инициировать проверку в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

«Такие правозащитные инициативы хорошо помогают объединять людей даже полярных взглядов, которые в обычной жизни друг друга и переносить-то не могут. Но здесь они сходятся на том, что похищать людей – это плохо, и оправдывать это какими-то традициями, обычаями, это просто непозволительно, а то, что правоохранительные органы это игнорируют, это вообще просто ужас полный. И это в принципе даже не то, чтобы политическое, это в принципе общечеловеческое, ведь никакой нормальный человек не согласится с тем, что нормально похищать девушек, а на стороне тех, кто считает, что это правильно – абсолютное меньшинство. И это на самом деле пускай немножечко разрозненная работа. Но всё равно работа, которая двигает всех нас в правильном направлении», - сказал Владислав корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на Арбате - пешеходной улице в Москве - волонтерам за день удавалось собрать около 100 подписей. При этом основная часть подписей была собрана в России, а за рубежом было получено 5-7% подписей.

Представители властей не мешали сбору подписей

Говоря об отношении властей к кампании, Варвара отметила, что никаких проблем у волонтеров с представителями власти при сборе подписей не было. «Только один раз у сборщиков поинтересовались, что тут происходит, охранники торгового центра и полиция, но последствий также никаких не было. Сбор продолжился в штатном режиме и все закончилось максимально хорошо», - сказала она.

Владислав также сообщил, что противодействия сбору подписей не было. "Никаких инцидентов с полицией не было. Даже более того, некоторые сборщики сами подходили к полиции, спрашивали, не хотят ли те подписать, и некоторые из них даже оставляли свои подписи. Подписывались даже некоторые нодовцы (члены провластного «Национального освободительного движения» - Прим. корреспондента "Кавказского узла")", - рассказал он.

Жители регионов СКФО и ЮФО подписали обращение

Из Махачкалы, из Ингушетии кто-то был, то есть подписывались люди с Северного Кавказа

Среди подписавшихся есть и жители СКФО, рассказала Елена Патяева. «У нас нет сборщиков, которые бы забирали подписи там [в регионах СКФО], потому что где бы мы нашли сборщиков, которые будут там ходить и собирать эти подписи? Поэтому у нас нет сборщиков там, но есть люди, которые оттуда. Почему я это знаю? Потому что в начале мы просили людей именно адрес прописки оставлять. Потом мы уже поняли, что на самом деле это неважно: можно указывать любой адрес, на который человек хочет получить обратный ответ, то есть можно и фактически адрес. Но в начале я всех просила: пишите свою адрес по прописке - и были люди из Махачкалы, из Ингушетии кто-то был, то есть подписывались люди с Северного Кавказа. Ну, скорее всего, и после тоже были, просто после мы уже не просили у них адрес прописки», - заявила она.

По словам Владислава, сбор подписей проводился в Сочи и Краснодаре, где было собрано несколько десятков подписей. "Что касается республик Северного Кавказа, то там подписи все-таки не собираются по понятным причинам: это и культурные различия, и больший риск быть замеченным силовиками. Но те люди с Северного Кавказа, которые находятся в Москве, подписываются", - сказал он.

Сказали, что убивать тех девушек, которые встречаются с представителями других национальностей, – это в их традициях

Владислав привел пример и обратной реакции. "Один из наших волонтеров подошел к, как он сказал, выглядевшим стильно кавказцам. И они сказали, что убивать тех девушек, которые встречаются с представителями других национальностей, – это в их традициях, и они [возможные убийцы Седы] вообще всё правильно сделали", - рассказал Владислав.

Случаи отказов от подписей выделила и Варвара. По ее словам, были "неприятные диалоги" в Москве про то, что "мы лезем в чужие традиции". "Списывают преступления на традиции и дикость. Такие идеологии больше всего деморализуют волонтеров. И приходилось говорить об этом и учить справляться, пропускать мимо ушей, проще говоря", - сказала она.

Сборы подписей, по ее данным, проводились в Сочи и Новороссийске. "В самих [северокавказских] республиках у нас не откроют сбор, но при этом люди оттуда в других городах достаточно охотно ставят подписи, девушки в первую очередь. Я думаю, некоторым из них лично близка эта проблема, и здесь они могут проявить свою волю и поддержать Седу совершенно безопасно. А вот в самих республиках, в условной Чечне или Дагестане мы бы запретили собирать подписи, даже если кто-то вызвался бы. Слишком велики риски и для тех, кто будет организовывать сбор, и для тех, кто оставил бы подписи, при условии, что они находятся в регионе. Хотя эти люди все еще могут оставить подпись онлайн, и у нас достаточно много тех, кто действительно это делает", - рассказала она. Варвара подтвердила, что за рубежом собрана меньшая часть подписей, поскольку организаторы кампании стремятся собирать подписи именно граждан РФ.

Подача уведомления в ООН воодушевила активистов

Подаче уведомления в ООН об исчезновении Сулеймановой Елена Патяева назвала «крутым шагом». «Думаю, что это важно, вне зависимости от того, какая реакция будет от России на решение, которое примет ООН, потому что это как минимум шаг к международной огласке, и будет усиление давления. И хотя, как мне сказали правозащитники, конкретно по такому кейсу, по исчезновению человека, никто еще не пробовал обращаться по России, и поэтому это еще немножко неопробованный механизм, и какой-то шанс на самом деле есть. Но лучше какой-то шанс, чем никакого», - сказала она.

Многостороннее давление на систему – это хорошо

Владислав аналогично охарактеризовал решение о подаче уведомления в ООН. "То, что дело Седы было направлено в ООН, даёт положительное влияние на нашу кампанию в том числе. Потому что если дело было передано в ООН, то, соответственно, больше и фактор давления – и со стороны нас, волонтеров, которые собирают подписи, подают их в администрацию президента, и со стороны ООН, которая как бы давит своим международным авторитетом. И вот такое очень многостороннее давление на систему – это хорошо", - отметил он.

Напомним, пикеты в поддержку Сулеймановой проводила, помимо Патяевой, и активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн. В 2024 году она трижды проводила пикеты с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Все три раза она выходила с плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!". Елена Патяева подчеркнула после первого пикета жительницы Новосибирска, что не знакома с Тардасовой-Юн и никогда не общалась с ней.

21 марта 2025 года Тардасова-Юн вновь провела в Новосибирске одиночный пикет с требованием выяснить судьбу Седы Сулеймановой. Она держала плакаты с надписями: "Женщин убивают тихо… По-семейному", "Женщина тоже человек, а не домашний скот", "Где Седа? Жива? Мертва?".

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