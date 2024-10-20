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13:00, 20 октября 2024

Активистка в Новосибирске потребовала расследовать похищение Сулеймановой

Елена Тардасова-Юн на пикете. Новосибирск, 19 октября 2024 года. Кадр видео с YouTube-канала "KrasNews LIVE" https://www.youtube.com/watch?v=yfmJgw2pf6k

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новосибирская активистка Елена Тардасова-Юн провела одиночный пикет с требованием расследовать исчезновение в Чечне похищенной Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня и 6 июля активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн провела два одиночных пикета с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Она выходила с плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!". Подруга Сулеймановой Елена Патяева подчеркнула тогда, что не знакома с Тардасовой-Юн и никогда не общалась с ней.

"Ужасно, что в 21 веке приходится бороться, напоминать людям о правах женщин, что женщина – это не скотина домашняя, что ею нельзя распоряжаться по усмотрению родственников", – заявила 29 июня во время одиночной акции Тардасова-Юн.

Елена Тардасова-Юн вновь провела одиночный пикет в Новосибирске в защиту Седы Сулеймановой, сообщила 19 октября в своем телеграм-канале Елена Патяева. "Огромное человеческое спасибо Елене за то, что не сдается и продолжает поддерживать моё требование - расследовать дело Седы!" – написала она.

Видеозапись с места пикета размещена в YouTube-канале "KrasNews LIVE", на который подписаны 103 тысячи пользователей. В начале ролика автор репортажа сообщает, что съемка ведется 19 октября на площади Ленина в Новосибирске. В YouTube-канале самой Тардасовой-Юн, на который подписаны 51,7 тысячи подписчиков, видео о проведенном пикете не опубликовано, последняя публикация в канале датирована 17 октября.

На кадрах ролика видно, что Тардасова-Юн стоит на той же площади, где ранее она проводила пикеты в поддержку Седы Сулеймановой, и с тем же плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!".

Пикетчица пояснила автору репортажа, что поводом для акции стала "отписка" следователей Елене Патяевой.

18 октября Елена Патяева сообщила, что получила официальное письмо  о том, что Следственный комитет переадресовал в чеченское управление ее просьбу взять на федеральный контроль дело Седы Сулеймановой или расследовать его в Санкт-Петербурге, где была задержана Сулейманова.

Елена Тардасова-Юн кратко изложила в видеорепортаже историю похищения Седы Сулеймановой и попыток добиться расследования. Также она упомянула, что и в августе проводила одиночный пикет с аналогичными требованиями.

Напомним, уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

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Автор: "Кавказский узел"

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