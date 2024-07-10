Новосибирская активистка выступила в защиту жертв домашнего насилия на Северном Кавказе

10 июля 2024, 09:36

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Активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн стала второй в России женщиной, вышедшей на пикет с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой в Чечне, сообщили правозащитники. Ситуация с домашним насилием на Северном Кавказе требует отдельного закона для защиты женщин, заявила на пикете Тардасова-Юн.

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Лену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Жительница Новосибирска Елена Тардасова-Юн провела два пикета в поддержку Седы Сулеймановой. Она выходила с плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!". Это первые в России одиночные пикеты в защиту Сулеймановой за пределами Санкт-Петербурга, сообщила 9 июля в своем телеграм-канале "Кризисная группа СК SOS"*.

"Меня цепляет не только история Седы, мы в Новосибирске выходим каждую протестную субботу за свободу политзаключенных, женщин, по другим важным вопросам... Я слежу за разными делами на Северном Кавказе, узнаю о них из групп [в соцсетях] и СМИ", - рассказала правозащитникам Елена Тардасова-Юн.

Не ожидала, что кто-то в России рискнет выходить на пикеты за Седу

Подруга Сулеймановой Лена Патяева сообщила, что не знакома с Тардасовой-Юн и никогда не общалась с ней. "Я очень сильно удивилась и обрадовалась. Елена вышла совершенно независимо от меня. Я не ожидала, что кто-то в России рискнет выходить на пикеты за Седу. Конечно, мне очень хочется надеяться, что ее пример вдохновит кого-нибудь еще. Сама я также планирую выйти на пикет в Питере, но несколько позже, если до этого так и не будет никаких новостей", - приводятся в публикации слова Патяевой.

Елена Тардасова-Юн проводила пикеты в защиту Сулеймановой 29 июня и 6 июля, следует из публикаций в ее YouTube-канале, на который подписаны 48,4 тысячи пользователей. При этом 29 июня, как следует из опубликованного видео, одиночные пикеты по другим поводам проводили там же еще два жителя Новосибирска. Во время пикета Тардасовой-Юн к ней подошел наряд полиции. Один из силовиков дружелюбно разъяснил женщине правила одиночного пикета.

"С плакатиком не ходить, не передавать, стоять на месте. Одиночный пикет, расстояние [до других пикетчиков] 15 метров. Всё четко, правильно? Чтобы без нарушений", - сказал он пикетчице. Елена Тардасова-Юн заверила в ответ, что у нее "хорошая память". "Просто напомнил, вдруг понадобится, - пояснил сотрудник полиции. – Если солнечный удар (пикет проводился в солнечный день. – Прим. "Кавказского узла"), обращайтесь, вызовем скорую без проблем. Всего хорошего, до свидания". "Видите, какая новосибирская полиция, берите пример", - прокомментировала слова полицейского пикетчица.

На своем пикете она кратко изложила историю Седы Сулеймановой. "Это, конечно, ужасно, что в 21 веке приходится бороться, напоминать людям о правах женщин, что женщина – это не скотина домашняя, что ею нельзя распоряжаться по усмотрению родственников", – заявила во время одиночной акции Тардасова-Юн.

Спустя неделю активистка вышла на то же место с тем же плакатом, но отметила в опубликованном видео, что тема домашнего насилия на Северном Кавказе "волнует очень многих". "Поэтому я вышла еще раз, хочу озвучить моменты, которые мне кажутся главными", - сказала на пикете Тардасова-Юн.

У нас в стране вообще ничего не делается для защиты женщин

Она, в частности, напомнила о случае Марем Алиевой. "Случай был очень резонансный, очень известный. Дело дошло до ЕСПЧ. Единственная надежда на этот суд по правам человека, потому что у нас в стране вообще ничего не делается для защиты женщин", - сказала она.

Жительница Ингушетии Марем Алиева, которая регулярно подвергалась домашнему насилию, бесследно пропала в сентябре 2015 года, после чего было возбуждено дело об убийстве. В 2019 году ЕСПЧ коммуницировал жалобу в связи с убийством Марем Алиевой.

Для защиты женщин от домашнего насилия нужен отдельный закон, поскольку существующих законов недостаточно, заявила Тардасова-Юн. "Тема домашнего насилия совершенно особая. Это женщина, которая зависит, как правило, от насильника и материально, и живет она с ним в одном доме, и детьми они объединены. То есть это совершенно особые условия, и особый закон для этого нужен. […] Люди, что с вами творится? В каких зверей мы превратились, я просто в шоке! Очнитесь, пожалуйста, разбудите в себе человеческие качества и давайте вместе наводить порядок в этом ужасе", - эмоционально сказала пикетчица.

В YouTube-канале Елены Тардасовой-Юн размещено около 1,3 тысячи видео. Многие из них посвящены темам политзаключенных и преследования активистов в разных регионах России. В том числе Тардасова-Юн публиковала видео о преследовании кубанской активистки Марины Мелиховой, а также освещала протестные акции жителей Новосибирска.

В июне 2022 года Елена Тардасова-Юн была задержана в Новосибирске по уголовному делу о распространении фейков об армии, с нее была взята подписка о невыезде, сообщил 3 июня 2022 года правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". При этом отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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