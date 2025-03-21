Активистка на пикете в Новосибирске потребовала найти Сулейманову

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Елена Тардасова-Юн провела в Новосибирске одиночный пикет с требованием выяснить судьбу Седы Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", в июне, июле и октябре 2024 года активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн проводила одиночные пикеты с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Все три раза она выходила с плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!".

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Сегодня Елена Тардасова-Юн провела одиночный пикет в поддержку Седы Сулеймановой на площади Ленина в Новосибирске. Она держала плакаты с надписями «Женщин убивают тихо… По-семейному», «Женщина тоже человек, а не домашний скот», «Где Седа? Жива? Мертва?». Полицейские сфотографировали ее и потребовали представиться, сообщает RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией пикета и видеороликом, на кадрах которого пикетчица в ответ на просьбы полицейских назвать свое имя объясняет, что одиночный пикет не является правонарушением, и, таким образом, нет оснований требовать ее идентификации.

Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

В январе 2025 года Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой. 29 января она провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Пикетчица заявила, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов.

20 марта Елена Патяева, приехавшая в Грозный, вышла там на одиночный пикет с плакатом "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили Патяеву, при этом назвали "семейным делом" судьбу Седы Сулеймановой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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