В администрацию президента переданы подписи с требованием расследовать дело Сулеймановой

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Более пяти тысяч подписей в подписных листах и двух тысяч электронных подписей с требованием расследовать дело Седы Сулеймановой передали активисты в администрацию президента России.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. Обращение планируется передать в администрацию президента. 11 мая подруга Седы Елена Патяева, которая инициировала сбор подписей, сообщила, что в активисты собрали вдвое больше подписей, чем рассчитывали, под обращением в администрацию президента в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани. основная часть подписей была собрана в России, а за рубежом было получено 5-7% подписей. Власти и силовики не противодействовали сбору подписей, а люди легко откликались на призыв оставить подпись, рассказали волонтеры.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия в Чечне, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

За время кампании по сбору подписей с требованием расследовать дело Седы Сулеймановой собраны более 5000 физических подписей в более чем 20 городах России (и в нескольких заграницей) и более 2000 подписей собраны через сайт в электронном виде, сообщила 12 мая в Telegram-канале "Где Седа?" подруга Сулеймановой Лена Патяева.

Перед передачей подписей в администрацию президента желающие поддержать обращение могли подписаться у метро "Китай-город" в Москве, сообщила она сегодня. По ее словам, к ней подходила полиция. "С полицией проблем нет. К нам подошли двое сотрудников, сфоткали мой паспорт, попросили «без нарушений» и сказали, что если у нас возникнут проблемы, мы можем к ним обратиться, они помогут. В общем, всё вежливо и спокойно", - сообщила Патяева.

Как следует из приложенных к публикации фото, к администрации президента пришли более 10 человек, некоторые из них ставят подписи.

Активисты передали в Администрацию президента подписи с требованием расследовать дело Седы Сулеймановой, пропавшей без вести после похищения родственниками, сообщил проект "Слово защите".

После обращения в Администрацию президента организаторы кампании намерены обратиться в Прокуратуру и Следственный комитет, говорится в публикации.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

В январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

Также проходит сбор обращений в Следком России с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой. О начале сбора подписей Кризисная группа СК SOS (включена в реестр иностранных агентов) сообщила 16 апреля. В аннотации к петиции, озаглавленной "Помогите найти Седу Сулейманову", приводится история исчезновения девушки. В форме отправки приведен также текст обращения к главе СКР Александру Бастрыкину. По состоянию на 13.20 мск 13 мая, обращение набрало 3454 подписей.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой родственниками была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

Напомним, пикеты в поддержку Сулеймановой проводила, помимо Патяевой, и активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн. В 2024 году она трижды проводила пикеты с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Все три раза она выходила с плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!". Елена Патяева подчеркнула после первого пикета жительницы Новосибирска, что не знакома с Тардасовой-Юн и никогда не общалась с ней.

21 марта 2025 года Тардасова-Юн вновь провела в Новосибирске одиночный пикет с требованием выяснить судьбу Седы Сулеймановой. Она держала плакаты с надписями: "Женщин убивают тихо… По-семейному", "Женщина тоже человек, а не домашний скот", "Где Седа? Жива? Мертва?".

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