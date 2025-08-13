Правозащитники связали кампании по делу Сулеймановой с активностью чеченского Следкома

Следователь предложил свидетельнице по делу об исчезновении Седы Сулеймановой пройти полиграф в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", к 29 июля 330 человек направили в Следственный комитет России повторные обращения с требованием взять на контроль расследование.

16 апреля "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов) объявила о кампании по отправке обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой. К 13 июня председателю Следкома было направлено более 4000 онлайн-обращений с призывом взять расследование на контроль. К 21 июля Следственный комитет переадресовал в Чечню несколько таких обращений, а большинство обращений проигнорировал, поэтому "Кризисная группа СК SOS" объявила о "дополнительной кампании" обращений в СКР.

В телефонном разговоре с Леной Патяевой, подругой пропавшей Седы Сулеймановой, следователь из Чечни спросил о готовности пройти полиграф как свидетельнице по делу, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS. Были предложены два варианта: приехать в Чечню или пройти процедуру в Петербурге, на второй вариант Патяева ответила согласием.

«Если вы приедете в Чечню, можно на следующей неделе организовать, я быстро это смогу сделать. А если по месту жительства, пока запрос отойдет, это побольше времени займет», - цитируются сказанные 8 августа слова следователя в публикации в телеграм-канале организации.

В материале уточняется, что Патяевой уже предлагали пройти полиграф в 2024 году, когда СК Чеченской Республики возбудил уголовное дело по статье «убийство». Тогда Патяева согласилась приехать в Чечню, однако дальнейших шагов следователи не сделали.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Кризисная группа связала активизацию чеченских силовиков с кампанией по отправке обращений в Следком и сбором подписей под обращением в Администрацию президента России:

«Может, в связи со всем этим на них надавили, и они должны видимость создать, что какие-то подвижки есть. А может быть, это чисто формальный процесс... потому что работают “оперативно”, что год назад предложили, и теперь вспомнили», - приводятся в публикации слова Патяевой.

«Может быть правоохранительные органы пытаются опорочить заявление о преступление, ставя под сомнение сведения о пропажи Седы», — предположил ее адвокат Марк Алексеев.

Напомним, в апреле-мае группа поддержки Седы Сулеймановой провела сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило Сулейманову в розыск. Это свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники. Примечательно, что полицейские, задержавшие Патяеву после мартовского пикета в Грозном, назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.