Туристы на фоне открытия сезона в Анапе столкнулись с призывами покинуть пляжи

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Туристов призывают покинуть анапские пляжи, где продолжается засыпка новым песком, для посещения открыты 4,5 километра пляжей. Качество привозного привозного песка хуже, чем песка дюн, новый песок похож на глину, указали туристы.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Власти 28 мая рапортовали, что на пляжах завезенный песок будет просеиваться и просушиваться, однако пользователи Telegram считают, что не получится воссоздать кварцевый песок.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Жителей и гостей Анапы просят не находиться на пляжах, где идут работы по отсыпке и планировке песка. Это небезопасно и затрудняет работу грузовой техники, сообщила сегодня мэрия Анапы. "Сейчас восстановительные работы ведутся на втором участке, техника работает на территории от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда. Пока разрешено пользоваться исключены и из опасной зоны пляжами - это 3,5 км песчаных пляжей от Лечебного до санатория Бимлюк и 1 км пляжной территории в Витязево, а также всеми галечными пляжами. Передвижение по остальным пляжам пока запрещено. Просьба отнестись к временным ограничениям с пониманием.

АО "Курорты Анапы" 2 июня отчиталось, что завершено механизированное выравнивание и двукратное просеивание завезенного песка до пляжа «Морелето» включительно. "Просеянный песок преображается на глазах после работы нашего оборудования", - говорится в сообщении.

Блогер Юрий Озаровский опубликовал видео, как на пляже в Джемете ездят машины с призывом к отдыхающим покинуть пляж.

Туристы отметили, что новый песок отличается по качеству

"Купались мы на Центральном пляже. В один из дней к нам подошли и сказали, что будут вестись работы, чтобы разрыхлить песок, и попросили уйти. Так что в этом плане всё организовано, Но я весь отпуск говорила, что новый песок отличается от анапского. И по текстуре, и по ощущениям, и по блеску. Из-за глины белая одежда становится желтенькой. Дети чуть-чуть воды нальют — и всё в глине. И родной песок после дождей высыхал куда быстрее… Может, это и оправдано… Вчера еще камни были на Центральном пляже, а сегодня, смотрите, уже всё почистили», - приводит 93.ru слова туристок из Санкт-Петербурга Елены и Инны.

«Все надеются, что зимой во время штормов этот песок смоет. А пока важно открыть пляжи и запустить сезон", - прокомментировал блогер Андрей Маковозов.

Семейная пара из Краснодара сообщил, что разочарована отдыхом в Витязево. "Нам сказали, что пляж готов к приему гостей, информация была на сайте отеля, но это не так. Мы смотрели информацию и в официальных каналах властей… А в итоге кроссовки с черными подошвами. Ну сняли кроссовки, вышли, вроде бы всё чисто, приходим — на ногах прямо черные пятна. Летом прошлого года мы приезжали в Анапу на отдых, но мы ехали, беря все риски на себя. А сейчас, получается, власти говорят: „Приезжайте к нам, купайтесь“, мы приезжаем и видим вот такое. То есть даже на открытом участке в Витязеве мы сейчас видели здоровые куски глины", — приводятся в публикации слова Ильи и Елены.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".