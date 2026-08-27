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09:55, 27 августа 2026

Два дома жителей Ростовской области повреждены в ходе атаки БПЛА

Беспилотники над Ростовской областью. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Налет свыше 70 беспилотников зафиксирован в восьми регионах Ростовской области. Пострадавших, по данным властей, нет.

"Кавказский узел" также писал, что 26 августа в результате падения обломков беспилотника в Миллеровском районе Ростовской области загорелась сухая трава, пострадавших не было.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском", - написал губернатор Ростовской области Юрий в своем телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах произошло возгорание сухой травы. Пожар потушен.

В Шолоховском лесничестве в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание леса. В настоящее время пожар локализован на площади 3,3 га, сообщил Слюсарь.

Напомним, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 22 августа в Шолоховском районе при падении обломков беспилотника загорелся лес. 16 августа при атаке беспилотников на регион погибли пять человек, еще один получил ранения.

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