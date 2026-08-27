Контрактник с Кубани убит в военной операции

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Иван Чернышев из Гулькевичского района убит в зоне СВО. С ее начала официально признаны убитыми не менее 884 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 августа власти и силовики признали убитыми как минимум 883 бойца из Краснодарского края.

Об открытии в школе поселка Венцы мемориальной доски Ивану Чернышеву, который был убит в зоне специальной военной операции отчиталась администрация Гулькевичского района на странице во "ВКонтакте".

Чернышев в мае 2024 года заключил контракт и, пройдя обучение, отправился в зону боевых действий в качестве штурмовика. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600 Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 884 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце августа 2025 года администрация Гулькевичского района сообщила, что в военной операции убит Сергей Бригеман.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.