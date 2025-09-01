Боец из Краснодарского края убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Бригеман убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 778 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 29 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 777 бойцов из Краснодарского края.

Сергей Бригеман убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Гулькевичского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об установке мемориальной доски. подробности жизни бойца и обстоятельстве его смерти в сообщении от 24 августа не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 778 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".