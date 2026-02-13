Житель Новороссийска задержан за пропаганду экстремистских символов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Полиция Краснодарского края отчиталась о задержании в Новороссийске "злостного пропагандиста экстремизма". 33-летнему мужчине грозит до четырех лет заключения.
Кадры задержания подозреваемого обнародовали сегодня кубанские силовики. Судя по короткой видеозаписи, сотрудники центра "Э" задержали мужчину в офисном помещении, повалив его на пол и заковав в наручники.
После задержания мужчину привезли в квартиру жилого дома, где прошел обыск. Лицо подозреваемого и обнаруженная в его жилище запрещенная символика на записи скрыты.
Задержанного 33-летнего жителя Новороссийска управление МВД по Краснодарскому краю назвало "злостным пропагандистом экстремизма". Мужчину уже привлекали к административной ответственности в мае 2025 года за пропаганду нацизма, сообщил официальный Telegram-канал ведомства.
Уголовное дело против задержанного возбуждено по статье о неоднократной пропаганде экстремистской символики (статья 282.4 УК РФ), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ. Уголовное дело по этой статье возбуждается в случаях, когда человек уже привлекался за такое же правонарушение к административной ответственности по статье 20.3 КоАП.
В МВД не уточнили, какая мера пресечения избрана новороссийцу.
"Кавказский узел" также писал, что суд в Буйнакске рассматривает два уголовных дела по статье о многократной публичной демонстрации запрещенной символики. Оба обвиняемых 11 февраля были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга: 33-летний Магомедтагир Камбулатов - уроженец Буйнакска, а 29-летний Курбан Арабханов родился в селе Могох Гергебильского района Дагестана.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.