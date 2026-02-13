Власти в очередной раз отчитались об отсутствии выбросов в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю утилизированы три тысячи тонн загрязненного песка, при этом новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе нет, сообщило правительство России.

Как писал "Кавказский узел", оценку официальных пляжей Анапы и Темрюкского района в отношении возможности работы в курортный сезон проведут в конце весны - начале лета. Власти опровергли информацию о выбросах на официальных пляжах, указав, что нефтепродукты есть, например, на территории ООПТ и, в частности, на Бугазской косе.

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что с 29 января по 6 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута.

За прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается, сообщило сегодня правительство России.

По данным властей, с начала работ очищено более 3 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. За неделю дополнительно утилизировано 3 тысячи тонн отходов. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот почти 179 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. "Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 775 человек и 185 единиц техники.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.