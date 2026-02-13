×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:37, 13 февраля 2026

Власти в очередной раз отчитались об отсутствии выбросов в Анапе

Пляж в Анапе. Февраль 2026 г. https://t.me/opershtab23/14949

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю утилизированы три тысячи тонн загрязненного песка, при этом новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе нет, сообщило правительство России.

Как писал "Кавказский узел", оценку официальных пляжей Анапы и Темрюкского района в отношении возможности работы в курортный сезон проведут в конце весны - начале лета. Власти опровергли информацию о выбросах на официальных пляжах, указав, что нефтепродукты есть, например, на территории ООПТ и, в частности, на Бугазской косе.

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что с 29 января по 6 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута.

За прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается, сообщило сегодня правительство России.

По данным властей, с начала работ очищено более 3 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. За  неделю дополнительно утилизировано 3 тысячи тонн отходов. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот почти 179 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. "Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 775 человек и 185 единиц техники.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание подозреваемого. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mvd_23/14749
17:21, 13 февраля 2026
Житель Новороссийска задержан за пропаганду экстремистских символов
Силовики на "Лимоновских чтениях" в краснодаре. Скриншот фото "Национальная правозащита" от 18.01.26, https://t.me/rightsofnation/2453
08:57, 13 февраля 2026
Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре не удалось оспорить аресты
Арест одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе. Стопкадр: https://t.me/ostorozhno_novosti/45947
21:27, 12 февраля 2026
Суд арестовал двух подростков по делу о стрельбе в Анапе
Лазаревский районный суд Сочи. Фото: https://www.google.com
18:33, 12 февраля 2026
Суд в Сочи отправил шестиклассника в Центр временного содержания по делу о подготовке теракта
Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram
15:57, 12 февраля 2026
Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 февраля 2026, 11:53
BBC отказалась удалить расследование о "камите"

Глава МВД Абхазии Роберт Киут. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13 февраля 2026, 04:06
Аналитики сочли бесперспективным требование оппозиции об отставке главы МВД Абхазии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше