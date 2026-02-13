Двое жителей Ингушетии осуждены за подготовку к диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Ингушетии приговорил двух местных жителей к 11 и пяти годам лишения свободы по делу о приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году по делу о подготовке взрыва на нефтебазе был арестован житель Ингушетии Рамазан Экажев. Его дело рассматривалось в Верховном суде Ингушетии, в ноябре 2025 года процесс был на стадии судебного следствия. По делу проходил также Алихан Хидриев, ему вменяли только незаконный оборот взрывных устройств.

Верховный суд Ингушетии рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего Рамазана Экажева и 26-летнего Алихана Хидриева, которые были обвинены в подготовке взрыва на нефтебазе и в незаконном хранении взрывных устройств, сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Ингушетии в Telegram-канале.

В соответствии с приговором суда Экажев признан виновным в приготовлении к диверсии - совершению взрыва стратегически важного объекта республики 1 и в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой 2 .

По совокупности преступлений Экажеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Хидриев признан виновным в незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранение взрывных устройств 3 . Ему назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Хидриеву изменена категория преступления с особо тяжкого на тяжкое, уточнила пресс-служба суда.

В списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга присутствует только один из осужденных. Данные 30-летнего уроженца Назрани Рамазана Экажева были внесены в реестр 23 сентября 2024 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. Имени Алихана Хидриева в реестре нет.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января 2026 года жители Ингушетии Ахмед Сакалов и Мухаммад Тумгоев приговорены к 13 и 12 годам колонии соответственно по обвинению в подготовке диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.