Два жителя Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о подготовке диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ингушетии Ахмед Сакалов и Мухаммад Тумгоев приговорены к 13 и 12 годам колонии соответственно по обвинению в подготовке диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2025 года Верховный суд Ингушетии приговорил к 10 годам заключения местного жителя Ахмеда Сакалова, признав его виновным в подготовке диверсии на объекте ТЭК и незаконном хранении взрывных устройств.

Коллегия суда общей юрисдикции по апелляциям назначила длительные сроки заключения двум жителям Ингушетии, согласившись с выводами нижестоящей инстанции об их причастности к подготовке диверсии и незаконному обороту взрывных устройств.

Один из осужденных, 1994 года рождения, приговорен к 12 годам строгого режима, второй, 1997 года рождения - к 17 годам строгого режима, каждому из них также назначен штраф в 700 тысяч рублей, сообщила со ссылкой на республиканское управление ФСБ газета “Ингушетия”.

Осужденные жители Ингушетии - Мухаммад Тумгоев и Ахмед Сакалов, сроки в 12 и 13 лет колонии соответственно назначены им апелляционным определением, уточняет РИА “Новости”.

Дела Тумгоева и Сакалова поступили в Верховный суд Ингушетии на первичное рассмотрение в один день, 15 августа 2025 года, но рассматривались отдельно. Обоим вменялись одни и те же статьи, приговор Сакалову первая инстанция вынесла 13 октября, Тумгоеву - 29 октября. Пресс-служба судов Ингушетии, которая сообщала о приговоре Сакалову, не информировала о деле Тумгоева и приговоре ему.

Апелляции на оба приговора (приговор Сакалову обжаловал защитник, приговор Тумгоеву - прокурор) рассматривал Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи, оба приговора были изменены, следует из данных в картотеке суда. Сведений о том, какой срок первая инстанция назначила Тумгоеву, нет.

Примечательно, что в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга присутствует только один из осужденных. Данные 31-летнего уроженца Назрани Мухаммада Тумгоева были внесены в реестр 23 сентября 2024 года, почти за год до начала судебного процесса, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. Имени Ахмеда Сакалова в реестре нет.

"Кавказский узел" также писал, что в 2024 году по делу о подготовке взрыва на нефтебазе был арестован житель Ингушетии Рамазан Экажев. Его дело также рассматривается в Верховном суде Ингушетии, в ноябре 2025 года процесс был на стадии судебного следствия.

Вместе с Экажевым по делу проходит также Алихан Хидриев, но ему вменяют только незаконный оборот взрывных устройств. Данные уроженца Назрани Экажева в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены в тот же день, что и данные его земляка Мухаммада Тумгоева, 23 сентября 2024 года.