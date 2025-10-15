Житель Ингушетии приговорен к 10 годам заключения за попытку диверсии

Суд в Ингушетии вынес приговор Ахмеду Сакалову, которого признали виновным в подготовке диверсии на объекте ТЭК и незаконном хранении взрывных устройств.

"Кавказский узел" ранее писал, что в 2024 году по делу о подготовке взрыва на нефтебазе был арестован житель Ингушетиии Рамазан Экажев.

Верховный суд Ингушетии вынес обвинительный приговор местному жителю Ахмеду Сакалову по делу о подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и хранении взрывных устройств. Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части - в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточняет РИА "Новости".

28-летнего жителя республики Ахмеда Сакалова обвиняли в приготовлении к диверсии и двух эпизодах хранения и перевозки взрывчатки. По версии следствия, Сакалов в составе организованной группы планировал взрыв на объекте топливно-энергетического комплекса "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ". Диверсии не произошло "по не зависящим от него и иных участников организованной группы обстоятельствам", говорится в сообщении в телеграм-канале Верховного суда Ингушетии.

Процесс начался 22 сентября, когда "суд исследовал показания свидетелей обвинения, письменные доказательства и характеризующий материал на подсудимого, показания подсудимого". В чем состоит конкретная роль Сакалова, чем он был мотивирован и сколько человек входит в "организованную группу", не уточняется. В сообщении указано, что дело строится на показаниях свидетелей обвинения и "письменных доказательствах".