×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:45, 13 марта 2026

Участник земельного спора в Кантышево получил минимальный срок за двойное убийство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Назрановский районный суд Ингушетии признал пенсионера Магомеда Кодзоева виновным в убийстве двух человек в состоянии аффекта и приговорил его к трем годам колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня 2021 года стало известно, что один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. На следующий день выяснилось, что число жертв увеличилось до четырех. Прокуратура рапортовала, что задержан местный житель, против которого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Позже пенсионер Магомед Кодзоев был арестован.

По версии суда, между Кодзоевым и его соседом сложились неприязненные отношения из-за оспаривания права покоса травы на участке местности, являющейся территорией общего пользования. На этой почве 23 июня 2021 года на указанном участке между Кодзоевым и его 6 сыновьями с одной стороны и потерпевшим и его 3 сыновьями с другой стороны возникла ссора со взаимными оскорблениями, сообщила сегодня пресс-служба Назрановского районного суда.

Сосед требовал от Кодзоева, который первым начал в сезон покос травы на участке, прекратить его, ссылаясь на то, что он в прошлые годы раньше Кодзоева начал косить траву для сенозаготовки в этом месте. Обвиняемый, находясь в состоянии сильного душевного волнения из-за систематических оскорблений со стороны соседа, выстрелил несколько раз из карабина "САЙГА-МК" в сторону потерпевшего и его сыновей. В результате он ранил своего сына и 32-летнего сына соседа, оба впоследствии скончались в больнице. 

После выстрелов Коздоев, находясь в состоянии сильного душевного волнения, выстрелил также в 27-летнего сына потерпевшего, который пытался помешать его стрельбе. Молодой человек получил огнестрельное сквозное ранение, оцененное как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый отказался давать показания, уточнила пресс-служба.

Назрановский районный суд признал пенсионера Магомеда Кодзоева виновным в убийстве двух лиц , совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. От наказания по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта он был освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

"Кавказский узел" также писал, что при администрациях муниципалитетов созданы комиссии по примирению участников конфликтов на почве кровной мести и бытовых ссор, сообщили в январе 2024 года власти Ингушетии. По их данным, в 2023 году властями Ингушетии и духовенством было разрешено более 30 таких конфликтов. В марте 2024 года Калиматов заявил о погашении 13 конфликтов между семьями с начала года. За 2025 год урегулированы 40 конфликтов между семьями, включая шесть случаев кровной мести, отчитался глава республики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
