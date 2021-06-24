Число жертв стрельбы в Кантышево увеличилось до четырех

24 июня 2021, 14:06

Конфликт со стрельбой в Кантышево произошел между родственниками из-за земельного участка, рассказал местный житель. В результате инцидента один человек погиб и трое получили ранения, и правоохранители задержали местного жителя, против которого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, рапортовала прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня стало известно, что один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. Причиной конфликта стал земельный участок, пояснил источник.

Перестрелка в селе Кантышево произошла между родственниками, сообщил местный житель на условиях анонимности. "Это Кодзоевы между собой пострелялись, одного убили, Хасбулата Кодзоева. А стрелок в возрасте, немолодой, в годах", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В результате перестрелки пострадали как минимум три человека, добавил он. "Старик ранен, и его сын ранен, раненые в больнице, одного арестовали", – сказал он.

Причиной конфликта явилась часть земельного участка на окраине села, пояснил житель. "Поспорили они из-за клочка земли, на котором растет трава, бурьян, за селом, где люди пасут скот, косят траву. Из-за этой травы поспорили", – посетовал сельчанин.

В результате перестрелки в селе Кантышево три человека получили ранения и один погиб. Раненые госпитализированы, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Ингушетии.

"В сельском поселении Кантышево между жителями произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате чего погиб местный житель, трое участников конфликта с огнестрельными ранениями доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", – сказано в сообщении ведомства.

Часть 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" предусматривает до 15 лет лишения свободы; часть 3 статьи 30 регламентирует порядок признания покушения на преступление; часть 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".

Правоохранители задержали местного жителя, 1962 года рождения, он стрелял в ходе ссоры из охотничьего карабина "Сайга", а его оружие изъято, добавило ведомство.