Три человека стали жертвами перестрелки в Ингушетии

23 июня 2021, 21:57

Один человек погиб и двое пострадали в ингушском селе в результате перестрелки, которой обернулся земельный спор, сообщил информированный источник.

Инцидент произошел в сельском поселении Кантышево Назрановского района. В результате перестрелки, по данным источника, погиб мужчина, еще два человека получили ранения и находятся в республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии.

"Причиной инцидента стала возникшая ссора из-за территориального спора за земельный участок", - цитирует информированный источник "Интерфакс".

Информации о перестрелке на сайте МВД Ингушетии к 21.55 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал о стрельбе 1 июня в Малгобеке, в результате которой были ранены два активиста общественного движения "Антилирика". МВД Ингушетии сообщило, что пострадавшие госпитализированы, а стрелявший, житель села Сагопши, задержан. Ингушское движение "Антилирика" занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками, указала часть пользователей Instagram, комментируя тот инцидент.