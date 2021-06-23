23 июня 2021, 21:57

Три человека стали жертвами перестрелки в Ингушетии

Один человек погиб и двое пострадали в ингушском селе в результате перестрелки, которой обернулся земельный спор, сообщил информированный источник.

Инцидент произошел в сельском поселении Кантышево Назрановского района. В результате перестрелки, по данным источника, погиб мужчина, еще два человека получили ранения и находятся в республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии.

"Причиной инцидента стала возникшая ссора из-за территориального спора за земельный участок", - цитирует информированный источник "Интерфакс".

Информации о перестрелке на сайте МВД Ингушетии к 21.55 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал о стрельбе 1 июня в Малгобеке, в результате которой были ранены два активиста общественного движения "Антилирика". МВД Ингушетии сообщило, что пострадавшие госпитализированы, а стрелявший, житель села Сагопши, задержан. Ингушское движение "Антилирика" занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками, указала часть пользователей Instagram, комментируя тот инцидент.

Примечание:

"Один человек убит в перестрелке с силовиками в Ингушетии", "Жителю Назрани предъявлено обвинение по делу о стрельбе в Сунже", "Миннац Ингушетии дистанцировался от конфликта тейпов Полонкоевых и Евлоевых".

Автор: "Кавказский узел"

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