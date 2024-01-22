Комиссии по примирению кровников созданы в Ингушетии

22 января 2024, 12:04

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При администрациях сел, районов и городов Ингушетии созданы муниципальные комиссии по примирению участников конфликтов на почве кровной мести и бытовых ссор. В их состав входят чиновники, духовенство и старейшины, сообщили власти республики.

По данным пресс-службы правительства Ингушетии, в населенных пунктах республики созданы муниципальные комиссии, которые будут заниматься примирением участников конфликтов на почве кровной мести и бытовых ссор.

"В целях снижения числа конфликтных ситуаций, проведения профилактической работы по предупреждению правонарушений, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения непосредственно на местах созданы специальные комиссии", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы.

Комиссии работают при администрациях сельских поселений, городских округов и районов. В них входят главы сел, сотрудники сельсоветов, местные депутаты, имамы, старейшины тейпов, активисты и полицейские. За координацию отвечает примирительная комиссия при главе Ингушетии.

Главными задачами комиссий является примирение враждующих сторон, выявление возможных нарушений закона на почве кровной мести и бытовых ссор. За 2023 год властями Ингушетии и духовенством разрешено более 30 межклановых конфликтов и бытовых ссор, отметили в пресс-службе.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что в Ингушетии регулярно происходят конфликты между представителями разных тейпов и вирдов.

19 августа 2023 года в Джейрахском районе конфликт и массовая драка произошли между представителями тейпов Куштовых и Ваделовых из-за родовых башен. После сообщения о нарушении общественного порядка прибыли силовики. Полицейские потребовали от одного из мужчин проехать с ними в отдел, после чего тот нанес несколько ударов и скрылся. Позже он был задержан.

В сентябре 2021 года около села Гази-Юрт в Назрановском районе сельчанин открыл огонь из ружья во время конфликта с другими местными жителями. Четыре человека с ранениями были госпитализированы. Конфликт произошел между тейпами Костоевых и Кациевых, причиной, по данным источников, послужила давняя ссора.

После инцидента представители тейпа Кациевых, к которому принадлежали пострадавшие, потребовали, чтобы зачинщики конфликта покинули Гази-Юрт. Братья Костоевы, устроившие стрельбу, находятся под госзащитой по уголовному делу и имеют связи с силовиками, сообщил "Кавказскому узлу" житель села.

14 марта 2020 года стало известно, что в результате конфликта с перестрелкой между членами двух тейпов в ингушском селе Экажево один человек погиб, еще один был похищен. По данным МВД, при попытке пресечь конфликт также пострадали двое полицейских.

В ночь на 30 декабря 2019 года в Сунженском районе произошел конфликт с перестрелкой между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых. По информации источников в правоохранительных органах Ингушетии, один человек погиб и шестеро госпитализированы. По данным Следкома, по подозрению в убийстве 43-летнего участника конфликта задержан 36-летний житель Сунжи. Представители тейпа Полонкоевых выразили сожаление о произошедшем конфликте из-за родовых башен и убийстве человека. Представитель тейпа Евлоевых в ответном обращении пригрозил оппонентам ответственностью за смерть Асланбека Евлоева.

Отметим, что еще в 2009 году в Ингушетии была создана примирительная комиссия, она работала в рамках созданного в том же году Совета тейпов, в который входят представители родов, проживающих в республике.

Как заявил в интервью "Кавказскому узлу" занимавший должность главы республики Юнус-Бек Евкуров в мае 2011 года, с апреля 2009 по май 2011 года в республике удалось примирить порядка 150 семей. В интервью "Кавказскому узлу" в марте 2009 года Евкуров сообщил о примирении по 23 случаям кровной мести, причем один из них, по словам главы республики, длился 70 лет.

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