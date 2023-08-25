Арестованы два участника массовой драки в Ингушетии

25 августа 2023, 10:57

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Заключены под стражу два жителя Ингушетии, подозреваемые в нападении на полицейских во время массовой драки на территории башенного комплекса.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа следователи сообщили, что житель Ингушетии стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы) после инцидента в Джейрахском районе.

По версии следствия, 19 августа полицейские прибыли на территорию башенного комплекса в Джейрахском районе после сообщения о нарушении общественного порядка. Полицейские потребовали от одного из мужчин проехать с ними в отдел, после чего тот нанес несколько ударов и скрылся. Конфликт и массовая драка произошли между представителями тейпов Куштовых и Ваделовых из-за родовых башен, рассказали источники.

В производстве следователя Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Магасский райсуд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу двух подозреваемых по этому уголовному делу, сообщило 24 августа управление СКР по Ингушетии.

По версии следствия, 40-летний местный житель "применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия".

"Позже в ходе проведения следственных действий установлено, что к совершению указанного правонарушения также причастен 35-летний мужчина. 22 августа 2023 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны", - говорится в публикации на сайте ведомства.

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