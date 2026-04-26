×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:40, 26 апреля 2026

Защита отказалась обжаловать приговор Белхороеву

Якуб Белхороев. Кадр видео канала ingushetiya tv https://youtu.be/mr8TUmtIFVM

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита не намерена подавать жалобу на решение суда, приговорившего к 10 годам колонии экс-главу ингушского отделения Фонда соцстрахования и одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева. Четверо других подсудимых по делу о растрате приговорены к условным срокам.

Как писал "Кавказский узел", гособвинение попросило приговорить бывшего главу ингушского отделения Фонда соцстрахования, одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), к 12 годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей, а также запрету на 3 года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Обвиняемым Мусе Богатыреву и Мустафе Богатыреву прокурор запросил наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей каждому, а Иссе Цечоеву и бывшей жене Белохороева Танзиле Полонкоевой - по три года в колонии общего режима и штрафы в 400 тысяч рублей.

Белхороев признал свою ответственность за растрату

Защита не намерена обжаловать приговор Якубу Белхороеву, сообщил "Коммерсанту" адвокат осужденного Самрат Гасанов.

Он отметил, что Якуб Белхороев подписывал документы о выплатах "ненамеренно", однако свою ответственность за случившееся не отрицает.

Обвиняемый признал вину в суде, материальный ущерб по делу был полностью возмещен, отмечается в публикации.

Якуб Белхороев был задержан еще в июле 2020 года, ему предъявили обвинение в хищении около 20 миллионов рублей. В ноябре 2022 года Белхороев был приговорен к девяти годам заключения. В декабре 2024 года было начато расследование нового дела - о растрате. По версии следствия, Якуб Белхороев незаконно оформил почти 14 миллионов рублей  в качестве соцвыплат своим близким.

Остальные подсудимые получили условные сроки

24 апреля Пресненский суд Москвы приговорил Якуба Белхороева к 10 годам колонии общего режима. "Признать Якуба Белхороева виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также запретить на 3 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления", - процитировало решение судьи ТАСС.

Белхороеву отменили подписку о невыезде и взяли под стражу в зале суда. Остальным подсудимым суд назначил по 3 года лишения свободы условно. Они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщило агентство.

Напомним, согласно обвинительному заключению, получатели выплат в размере от 2,1 миллиона до 3,3 миллиона рублей были обвинены в соучастии в особо крупной растрате. Они полностью погасили причиненный государству ущерб. Подсудимые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из обвиняемых, Беслан Точиев, умер в ходе следствия.

В мае 2021 года силовики провели обыск также в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии, брата Якуба Белхороева Мустафы. Ранее он жаловался, что подвергся жестоким пыткам после задержания сына Амирхана по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ, но следователи отказались возбуждать дело. Его сын Амирхан Белхароев заявил, что отца жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов.

Иллюстрация создана
03:20 01.01.2026
Аналитики поспорили о причинах преследования баталхаджинцев
Преследование баталхаджинцев связано с наличием в их структуре вооруженных групп и их высокой мобилизационной способности, полагает кавказовед. Причины преследования кроются в политической области, указал другой аналитик.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники сочли уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше