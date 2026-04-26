Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Алигасан Гадыров и Руслан Магомедов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1904 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1902 бойцов из Дагестана.
В Дербенте 24 апреля была открыта стена памяти выпускникам городского медицинского колледжа, убитым в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация колледжа.
В публикации названы убитыми Алигасан Гадыров и Руслан Магомедов. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1904 бойцов из Дагестана.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.
