Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 513-й день ежедневных протестов прошли маршем к зданию канцелярии правительства, где уже пять дней проходит акция родителей детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля, в 512-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели потребовали освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся сегодня в 513-й вечер подряд на проспекте Руставели, прошли шествием до здания правительственной администрации. Там активисты поддержали акцию протеста родителей, чьи дети страдают миодистрофией Дюшенна, передает Publika.

Протестующие родители, которые требуют закупить современные лекарственные препараты для больных детей, собираются провести на площади у канцелярии правительства уже пятую ночь. Они также уже более двух месяцев добиваются встречи с премьер-министром Грузии от "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе.

Участники акции, собравшиеся на проспекте Руставели с национальными флагами и флагами Евросоюза, держали плакаты: "Выдайте лекарства", "Поддержите детей", "Пощечина режиму", "В этом здании крадут деньги людей", "Лекарство - детям, эфир - родителям" и "Солидарность Сабе Джикии", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Саба Джикия - 19-летний активист, студент из Зугдиди, приговоренный к 4,5 года лишения свободы за участие в проевропейских протестах. Приговор ему был вынесен летом 2025 года, а сегодня Тбилисский апелляционный суд оставил его в силе.

Формально Джикия признан виновным в нападении на полицейского во время протестной акции. По версии обвинения, во время митинга на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года он пнул ногой спецназовца при исполнении, который был в гражданской одежде без каких-либо знаков отличия. Потерпевшим по делу был признан сотрудник департамента по особым поручениям МВД Бека Готиашвили, который сам заявлял в суде, что не получил телесных повреждений, отмечает "Новости-Грузия".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".