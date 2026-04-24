22:59, 24 апреля 2026

Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 513-й день ежедневных протестов прошли маршем к зданию канцелярии правительства, где уже пять дней проходит акция родителей детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна. 

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля, в 512-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели потребовали освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся сегодня в 513-й вечер подряд на проспекте Руставели, прошли шествием до здания правительственной администрации. Там активисты поддержали акцию протеста родителей, чьи дети страдают миодистрофией Дюшенна, передает Publika. 

Протестующие родители, которые требуют закупить современные лекарственные препараты для больных детей, собираются провести на площади у канцелярии правительства уже пятую ночь. Они также уже более двух месяцев добиваются встречи с премьер-министром Грузии от "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе.

Участники акции, собравшиеся на проспекте Руставели с национальными флагами и флагами Евросоюза, держали плакаты: "Выдайте лекарства", "Поддержите детей", "Пощечина режиму", "В этом здании крадут деньги людей", "Лекарство - детям, эфир - родителям" и "Солидарность Сабе Джикии", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Саба Джикия - 19-летний активист, студент из Зугдиди, приговоренный к 4,5 года лишения свободы за участие в проевропейских протестах. Приговор ему был вынесен летом 2025 года, а сегодня Тбилисский апелляционный суд оставил его в силе. 

Формально Джикия признан виновным в нападении на полицейского во время протестной акции. По версии обвинения, во время митинга на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года он пнул ногой спецназовца при исполнении, который был в гражданской одежде без каких-либо знаков отличия. Потерпевшим по делу был признан сотрудник департамента по особым поручениям МВД Бека Готиашвили, который сам заявлял в суде, что не получил телесных повреждений, отмечает "Новости-Грузия".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
17:02, 24 апреля 2026
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии
06:06, 24 апреля 2026
Бывший министр обороны Грузии приговорен к длительному сроку за коррупцию
Активисты на проспекте Руставели, 23 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:58, 23 апреля 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии вышли к парламенту в 512-й день подряд
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:55, 23 апреля 2026
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже
Стоп-кад: "Марш протестующих в Тбилиси в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна". Фото: MO SE / Facebook
22:32, 22 апреля 2026
Обеспечить лечение детей с миодистрофией Дюшенна потребовали участники марша в Тбилиси
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
