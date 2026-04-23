23:58, 23 апреля 2026

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли к парламенту в 512-й день подряд

Активисты на проспекте Руставели, 23 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 512-й день непрерывных протестов потребовали освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля, в 511-й день непрерывных протестов, участники ежедневной акции на проспекте Руставели организовали марш от парламента до здания канцелярии в поддержку детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна. Днем ранее активисты поддержали требование родителей, которые добиваются закупки современных лекарств для больных. 

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента в 512-й день подряд. 

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза держали плакаты: “Лекарство детям”, “Свободу узникам режима”, “Жизнь детей ценнее всего”, “Действуйте, время не ждет”, “Уходите”, “Здравоохранение это право, а не привилегия” и “Несправедливость одного - ответственность всех”, следует из публикации фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Судя по опубликованным снимкам с акции, в собрании приняли участие не менее 50 человек.

Поэту и переводчику Звиаду Ратиани, который отбывает в Глданской тюрьме срок за участие в проевропейских протестах, ужесточили режим содержания, сообщила сегодня Publika. 

“Пенитенциарное управление письменно уведомило меня о том, что я, как “осужденный высокого риска”, был переведен из полуоткрытого режима содержания под стражей в закрытый”, - говорится в письме, отправленном Ратиани из тюрьмы. 

Так называемый закрытый режим подразумевает содержание “в четырех стенах” и минимальное количество свиданий, как длительных, так и коротких.  “Я отбываю наказание в закрытом заключении с самого первого дня моего ареста. Более того, я нахожусь в одиночной камере уже шесть месяцев. Хочу уточнить, что это было моим собственным желанием. Я никогда не выражал желания перейти на открытое пространство и общаться с другими заключенными”, - отметил Ратиани в письме. 

Он выразил недоумение, что его объявили “заключенным высокого риска”. По словам Ратиани, у него “никогда не было конфликтов или даже малейших недоразумений с тюремным персоналом”. 

Звиад Ратиани участвовал в акциях протеста у парламента Грузии с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих". 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
17:29, 23 апреля 2026
Бывший глава МВД Ростова-на-Дону не признал вину во взятках и мошенничестве
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:55, 23 апреля 2026
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже
Стоп-кад: "Марш протестующих в Тбилиси в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна". Фото: MO SE / Facebook
22:32, 22 апреля 2026
Обеспечить лечение детей с миодистрофией Дюшенна потребовали участники марша в Тбилиси
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:41, 21 апреля 2026
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна
Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
23:32, 20 апреля 2026
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд
Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:49, 20 апреля 2026
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
