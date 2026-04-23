Сторонники евроинтеграции Грузии вышли к парламенту в 512-й день подряд

Участники акции на проспекте Руставели в 512-й день непрерывных протестов потребовали освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля, в 511-й день непрерывных протестов, участники ежедневной акции на проспекте Руставели организовали марш от парламента до здания канцелярии в поддержку детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна. Днем ранее активисты поддержали требование родителей, которые добиваются закупки современных лекарств для больных.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента в 512-й день подряд.

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза держали плакаты: “Лекарство детям”, “Свободу узникам режима”, “Жизнь детей ценнее всего”, “Действуйте, время не ждет”, “Уходите”, “Здравоохранение это право, а не привилегия” и “Несправедливость одного - ответственность всех”, следует из публикации фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Судя по опубликованным снимкам с акции, в собрании приняли участие не менее 50 человек.

Поэту и переводчику Звиаду Ратиани, который отбывает в Глданской тюрьме срок за участие в проевропейских протестах, ужесточили режим содержания, сообщила сегодня Publika.

“Пенитенциарное управление письменно уведомило меня о том, что я, как “осужденный высокого риска”, был переведен из полуоткрытого режима содержания под стражей в закрытый”, - говорится в письме, отправленном Ратиани из тюрьмы.

Так называемый закрытый режим подразумевает содержание “в четырех стенах” и минимальное количество свиданий, как длительных, так и коротких. “Я отбываю наказание в закрытом заключении с самого первого дня моего ареста. Более того, я нахожусь в одиночной камере уже шесть месяцев. Хочу уточнить, что это было моим собственным желанием. Я никогда не выражал желания перейти на открытое пространство и общаться с другими заключенными”, - отметил Ратиани в письме.

Он выразил недоумение, что его объявили “заключенным высокого риска”. По словам Ратиани, у него “никогда не было конфликтов или даже малейших недоразумений с тюремным персоналом”.

Звиад Ратиани участвовал в акциях протеста у парламента Грузии с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".