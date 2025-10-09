Звиад Ратиани приговорен к заключению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд признал поэта Звиада Ратиани виновным в нападении на сотрудника полиции во время акции протеста и приговорил к двум годам заключения.

Как писал "Кавказский узел", в середине августа Тбилисский городской суд отказался освободить под залог Звиада Ратиани, согласившись с предположением обвинения, что поэт и переводчик может оказать влияние на свидетелей.

Звиад Ратиани участвовал в акциях протеста у парламента Грузии с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих". Вечером 23 июня 2025 года полицейские задержали Ратиани во время ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии. По версии правоохранителей, Ратиани якобы ударил одного из них по руке. Суд заключил Ратиани под стражу.

Тбилисский городской суд признал поэта Звиада Ратиани, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции, виновным по части первой статьи 353 (сопротивление, угроза применения насилия в отношении защитника общественного порядка или иного представителя власти) 1 , информирует издание Interpressnews.

По решению судьи Георгия Гелашвили, Ратиани приговорён к даум годам лишения свободы. Суд отказался применить наказание в виде штрафа в связи с тяжестью преступления, уточняет издание.

Напомним, 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

