Звиад Ратиани отправлен в СИЗО

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Участнику протестов в Тбилиси, поэту Звиаду Ратиани вменяют статью о нападении на полицейского, он взят под стражу.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня полицейские задержали поэта Звиада Ратиани во время ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии. По версии правоохранителей, Ратиани якобы ударил одного из них по руке.

Звиад Ратиани участвует в акциях протеста у парламента с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

Звиаду Ратиани вменяется нападение на полицейского, соответствующая статья (353 УК Грузии) предусматривает от четырех до семи лет заключения, сообщил его адвокат.

По словам защитника, Ратиани взят под стражу, но официальное обвинение ему еще не предъявлено.

"Материалы уголовного дела нам пока не предоставлены. Как только мы ознакомимся с материалами, у нас появится позиция. Пока он пользуется своим правом хранить молчание", - приводит слова адвоката телекомпания Pirveli.

Представитель Ратиани отметил, что на жестокое обращение после задержания он не жаловался, хотя защита долго не могла установить, куда его увезли после задержания близ здания парламента.

МВД Грузии пока не публиковало никаких подробностей о деле против Звиада Ратиани.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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