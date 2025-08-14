×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:44, 14 августа 2025

Звиад Ратиани оставлен под стражей

Звиад Ратиани. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1522666202466258&set=a.7154066393192247 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд отказался освободить под залог Звиада Ратиани, согласившись с предположением обвинения, что поэт и переводчик может оказать влияние на свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня полицейские задержали поэта Звиада Ратиани во время ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии. По версии правоохранителей, Ратиани якобы ударил одного из них по руке.  Суд заключил Ратиани под стражу.

Звиад Ратиани участвует в акциях протеста у парламента с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих". 

Тбилисский городской суд оставил в заключении поэта Звиада Ратиани, обвиняемого в нападении на полицейского. Судья Лела Каличенко не удовлетворила ходатайство защиты о залоге в размере 10 000 лари, удовлетворив ходатайство стороны обвинения и оставила обвиняемого под стражей, сообщило сегодня "Интерпрессньюс"

По мнению стороны обвинения, личные характеристики обвиняемого могут указывать на совершение нового преступления, и оснований для его освобождения нет. По мнению защиты, это исключено. Согласно позиции адвоката, со стороны Звиада Ратиани нет никаких факторов, которые могли бы воспрепятствовать правосудию, более того, «сам Звиад Ратиани неоднократно становился жертвой насилия со стороны полицейских».

 По утверждению стороны обвинения, Ратиани ударил полицейского Теймураза Мешвелашвили правой рукой по лицу. "Я не считаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях», - заявил Ратиани.

По словам адвокатов, опасности совершения нового преступления нет и, следовательно, нет оснований для применения лишения свободы. По их словам, Звиад Ратиани никогда не был осужден. По поводу возможности влияния на свидетелей, они указали, что свидетели обвинения - полицейские, а Звиад Ратиани не контактировал и не имеет никаких связей, передает Publika.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:44, 14 августа 2025
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
05:57, 14 августа 2025
Ограничения в аэропорту Волгограда отменены
02:56, 14 августа 2025
Мобилизованный из Северной Осетии убит на Украине
00:58, 14 августа 2025
Работа аэропорта Волгограда ограничена во второй раз за сутки
08:41, 13 августа 2025
Аэропорт Волгограда вернулся к приему и выпуску самолетов
07:55, 13 августа 2025
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов
Все события дня
Новости
Аэропорт Тбилиси. Фото: Gmaisuradze15. https://upload.wikimedia.org/
15:43, 14 августа 2025
Недопуск в Грузию Светланы Зиновкиной продолжил тренд отказов во въезде россиянам
Георгий Дзагоев. Скриншот сообщения администрации Правобережного района / Telegram
02:56, 14 августа 2025
Мобилизованный из Северной Осетии убит на Украине
Обстановка у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 13.08.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/846218-rustavelis-gamzirze-saprotesto-akcia-gaimarta.
22:04, 13 августа 2025
Активисты 259-й день подряд вышли на протесты в центр Тбилиси
Георгий Бачиашвили. Фото: https://1tv.ge/
06:12, 13 августа 2025
Оставлен в силе приговор Георгию Бачиашвили
21:58, 12 августа 2025
Проспект Руставели перекрыт в 258-й день непрерывных протестов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Здание парламента Абхазии после боёв сентября 1993 года. Автор фото: Yufereff Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Машина скорой помощи на улицах Ростова-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_rostov_don/12809
14 августа 2025, 11:44
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

Взрыв в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutina/10187
14 августа 2025, 10:44
Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Окрестности улицы Ополченской в Волгограде после атаки дрона. 14 августа 2025 г. Фото: novostivolgograda.ru
13 августа 2025, 13:16
Волгоградцы получили разрешение вернуться в поврежденный атакой дрона дом

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше