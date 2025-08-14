Звиад Ратиани оставлен под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд отказался освободить под залог Звиада Ратиани, согласившись с предположением обвинения, что поэт и переводчик может оказать влияние на свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня полицейские задержали поэта Звиада Ратиани во время ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии. По версии правоохранителей, Ратиани якобы ударил одного из них по руке. Суд заключил Ратиани под стражу.

Звиад Ратиани участвует в акциях протеста у парламента с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

Тбилисский городской суд оставил в заключении поэта Звиада Ратиани, обвиняемого в нападении на полицейского. Судья Лела Каличенко не удовлетворила ходатайство защиты о залоге в размере 10 000 лари, удовлетворив ходатайство стороны обвинения и оставила обвиняемого под стражей, сообщило сегодня "Интерпрессньюс"

По мнению стороны обвинения, личные характеристики обвиняемого могут указывать на совершение нового преступления, и оснований для его освобождения нет. По мнению защиты, это исключено. Согласно позиции адвоката, со стороны Звиада Ратиани нет никаких факторов, которые могли бы воспрепятствовать правосудию, более того, «сам Звиад Ратиани неоднократно становился жертвой насилия со стороны полицейских».

По утверждению стороны обвинения, Ратиани ударил полицейского Теймураза Мешвелашвили правой рукой по лицу. "Я не считаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях», - заявил Ратиани.

По словам адвокатов, опасности совершения нового преступления нет и, следовательно, нет оснований для применения лишения свободы. По их словам, Звиад Ратиани никогда не был осужден. По поводу возможности влияния на свидетелей, они указали, что свидетели обвинения - полицейские, а Звиад Ратиани не контактировал и не имеет никаких связей, передает Publika.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.