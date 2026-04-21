Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

Участники акции на проспекте Руставели в 510-й день непрерывных протестов поддержали требование родителей о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Сами родители решили провести у администрации правительства вторую ночь подряд.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах демонстрантов, пострадавших от действий силовиков в ноябре и декабре 2024 года. В тот же день родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна начали круглосуточный протест у администрации правительства.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 510-й вечер подряд. В акции с национальными флагами участвовали не менее 50 человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Активисты принесли на проспект Руставели плакаты с лозунгами против коррупции, в защиту прав женщин и в защиту больных детей, потребовав выделить адекватные средства на их лечение. В то же время родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна продолжили на вторую ночь свою акцию у администрации правительства, передает Publika.

На действия полицейских, которые не позволяли протестующим родителям устанавливать на площади палатки и приносить в сквер у канцелярии подушки, сегодня отреагировал омбудсмен Грузии. Он призвал МВД не препятствовать гражданам в реализации права на мирный протест.

“Омбудсмен подчеркнул, что свобода собраний включает право выбирать форму протеста, в том числе использовать различные предметы и конструкции. Государство обязано содействовать проведению мирных акций и проявлять терпимость к выбранной форме протеста”, - цитирует заявление народного защитника Грузии Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".