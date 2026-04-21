23:41, 21 апреля 2026

Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 510-й день непрерывных протестов поддержали требование родителей о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Сами родители решили провести у администрации правительства вторую ночь подряд. 

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах демонстрантов, пострадавших от действий силовиков в ноябре и декабре 2024 года. В тот же день родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна начали круглосуточный протест у администрации правительства

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 510-й вечер подряд. В акции с национальными флагами участвовали не менее 50 человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Активисты принесли на проспект Руставели плакаты с лозунгами против коррупции, в защиту прав женщин и в защиту больных детей, потребовав выделить адекватные средства на их лечение. В то же время родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна продолжили на вторую ночь свою акцию у администрации правительства, передает Publika. 

На действия полицейских, которые не позволяли протестующим родителям устанавливать на площади палатки и приносить в сквер у канцелярии подушки, сегодня отреагировал омбудсмен Грузии. Он призвал МВД не препятствовать гражданам в реализации права на мирный протест. 

“Омбудсмен подчеркнул, что свобода собраний включает право выбирать форму протеста, в том числе использовать различные предметы и конструкции. Государство обязано содействовать проведению мирных акций и проявлять терпимость к выбранной форме протеста”, - цитирует заявление народного защитника Грузии Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
