Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 509-й вечер подряд вышли на акцию протеста к парламенту. Ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах демонстрантов, пострадавших от действий силовиков в ноябре и декабре 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля, в 508-й день ежедневных протестов, участники собрания у парламента Грузии потребовали изменения политического курса и освобождения политзаключенных.

Участники ежедневной акции протеста у парламента Грузии сегодня вечером собрались на проспекте Руставели в 509-й день подряд. Активисты принесли с собой национальные флаги, у некоторых из протестующих были флаги Евросоюза, США и Литвы. В собрании участвовали не менее 30 человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Как минимум один плакат на проспекте Руставели был посвящен требованию закупить современные лекарства для лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Родители больных детей, начавшие днем акцию у администрации правительства, остались там на ночь, однако полиция не позволила им не только установить палатки, но даже принести пуфы к правительственному зданию. В результате родители и активисты, поддерживающие их требования, разместились на ночевку с пледами и одеялами на парковке.

“Полицейские не позволяют родителям приносить кресла-мешки на площадь перед администрацией. Недавно одному из сторонников даже запретили принести подушку. Некоторым родителям приходится ночевать на площади, на деревянных скамейках”, - информирует Netgazeti.

Ассоциация молодых юристов Грузии сегодня подала жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах участников протестных акций в ноябре и декабре 2024 года. Жалоба посвящена случаям пыток и жестокого обращения силовиков с демонстрантами, при этом речь идет “не только об отдельных эпизодах, а о проверке действий государства в целом”, заявила руководитель ассоциации Тамар Ониани.

Участники протестов, задержанные в конце ноября и в начале декабря 2024 года, сообщали о крайне жестоком обращении, в больницах со схожими травмами оказались правозащитники и журналисты. Рассказы пострадавших демонстрантов приведены в справке "Кавказского узла" "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

В жалобе подчеркивается, что действия правоохранителей в отношении сторонников евроинтеграции Грузии представляют собой скоординированную административную практику дискриминационного обращения с участниками протестов и должны квалифицироваться как злоупотребление властью, противоречащее демократическому порядку, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".