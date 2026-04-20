Кавказский узел

23:32, 20 апреля 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 509-й вечер подряд вышли на акцию протеста к парламенту. Ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах демонстрантов, пострадавших от действий силовиков в ноябре и декабре 2024 года. 

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля, в 508-й день ежедневных протестов, участники собрания у парламента Грузии потребовали изменения политического курса и освобождения политзаключенных.

Участники ежедневной акции протеста у парламента Грузии сегодня вечером собрались на проспекте Руставели в 509-й день подряд. Активисты принесли с собой национальные флаги, у некоторых из протестующих были флаги Евросоюза, США и Литвы. В собрании участвовали не менее 30 человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Как минимум один плакат на проспекте Руставели был посвящен требованию закупить современные лекарства для лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Родители больных детей, начавшие днем акцию у администрации правительства, остались там на ночь, однако полиция не позволила им не только установить палатки, но даже принести пуфы к правительственному зданию. В результате родители и активисты, поддерживающие их требования, разместились на ночевку с пледами и одеялами на парковке. 

“Полицейские не позволяют родителям приносить кресла-мешки на площадь перед администрацией. Недавно одному из сторонников даже запретили принести подушку. Некоторым родителям приходится ночевать на площади, на деревянных скамейках”, - информирует Netgazeti. 

Ассоциация молодых юристов Грузии сегодня подала жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах участников протестных акций в ноябре и декабре 2024 года. Жалоба посвящена случаям пыток и жестокого обращения силовиков с демонстрантами, при этом речь идет “не только об отдельных эпизодах, а о проверке действий государства в целом”, заявила руководитель ассоциации Тамар Ониани. 

Участники протестов, задержанные в конце ноября и в начале декабря 2024 года, сообщали о крайне жестоком обращении, в больницах со схожими травмами  оказались правозащитники и журналисты. Рассказы пострадавших демонстрантов приведены в справке "Кавказского узла" "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих"

В жалобе подчеркивается, что действия правоохранителей в отношении сторонников евроинтеграции Грузии представляют собой скоординированную административную практику дискриминационного обращения с участниками протестов и должны квалифицироваться как злоупотребление властью, противоречащее демократическому порядку, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

20:47, 20 апреля 2026
Ученые заметили прогресс в восстановлении морского дна Анапы
15:49, 20 апреля 2026
Боец из Ростовской области убит на Украине
13:51, 20 апреля 2026
Два разлива нефти зафиксированы после атаки дронов в Туапсе
07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
Все события дня
Новости
Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:49, 20 апреля 2026
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси
15:43, 20 апреля 2026
В Грузии задержаны два человека за связи с ИГ*
Участники протестов у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 19.04.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1736237834442426&set=pcb.1736237931109083 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
Участники акции у канцелярии Грузии. Скриншот фото Publika
16:58, 19 апреля 2026
Зоозащитники потребовали гуманного отношения к бездомным животным в Грузии
Протестный марш в Тбилиси. Скриншот фото "Мауцкебели" от 18.04.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1622268069898640&set=pcb.1622282206563893 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:00, 18 апреля 2026
Участники протестов в Грузии потребовали обеспечить лечение детей с миодистрофией Дюшенна
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 апреля 2026, 14:49
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше