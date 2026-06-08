Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

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Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не проходит в парламент после уточнения данных ЦИК.

Как информировал "Кавказский узел", Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения как с Россией, так и с другими государствами-участниками этого объединения, отметил лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Центральная избирательная комиссия Армении скорректировала предварительные результаты голосования на парламентских выборах в стране, прошедших 7 июня. Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент.

Как сообщил на пресс-конференции глава Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян, данные скорректированы в том числе с учетом того, что изначально не были учтены данные электронного голосования.

"Партия "Гражданский договор" набирает 49,825% голосов. Блок "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок "Армения" - 9,934%. Партия "Процветающая Армения" - 3,996%", - цитирует слова Овакимяна News.am. Явка на выборах составила 58,97%.

Напомним, что проходной барьер для партий составлял 4%, для блоков - 8%. Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

Партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна являются ключевыми конкурентами на выборах, уточнили аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.