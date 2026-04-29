Определены три кандидата на пост католикоса Грузии

Митрополит Шио набрал 20 голосов на Священном синоде Грузинской православной церкви, где избирались кандидаты на патриарший престол. По семь голосов набрали митрополиты Иов и Григол.

Как писал "Кавказский узел", Католикос-Патриарх, архиепископ Мцхета и Тбилиси, митрополит Бичвинти и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II был похоронен в Тбилиси на пятый день общенационального траура. Все это время в стране были отменены развлекательные мероприятия, а к гробу главы Церкви круглосуточно непрерывным потоком шли люди.

28 апреля завершилось голосование на Священном синоде Грузинской православной церкви, он избрал трех кандидатов на патриарший престол, пишет "Грузия-онлайн".

Если количество голосов останется неизменным, то митрополит Шио победит на расширенном соборе и станет 142-м Католикосом-Патриархом Грузии. Проведение расширенного собора запланировано на 17 мая.

Элизбар Муджири (Шио) является митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским, Элгуджа Акиашвили (Иов) - митрополитом Мровели-Урбнисским, Гурам Бербичашвили (Григол) - митрополитом Потийским и Хобским.

В Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта. Илия II (04.01.1933 - 17.03.2026) - католикос-патриарх всея Грузии, занимал этот пост 49 лет, архиепископ Мцхетский и Тбилисский. В миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".