06:22, 29 апреля 2026

Определены три кандидата на пост католикоса Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Митрополит Шио набрал 20 голосов на Священном синоде Грузинской православной церкви, где избирались кандидаты на патриарший престол. По семь голосов набрали митрополиты Иов и Григол.

Как писал "Кавказский узел", Католикос-Патриарх, архиепископ Мцхета и Тбилиси, митрополит Бичвинти и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II  был похоронен в Тбилиси на пятый день общенационального траура. Все это время в стране были отменены развлекательные мероприятия, а к гробу главы Церкви круглосуточно непрерывным потоком шли люди.

28 апреля завершилось голосование на Священном синоде Грузинской православной церкви, он избрал трех кандидатов на патриарший престол, пишет "Грузия-онлайн".

Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио получил 20 голосов, остальные двое кандидатов - митрополит Иов и митрополит Григол набрали по семь голосов.

Если количество голосов останется неизменным, то митрополит Шио победит на расширенном соборе и станет 142-м Католикосом-Патриархом Грузии. Проведение расширенного собора запланировано на 17 мая.

Элизбар Муджири (Шио) является митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским, Элгуджа Акиашвили (Иов) - митрополитом Мровели-Урбнисским, Гурам Бербичашвили (Григол) - митрополитом Потийским и Хобским.

В Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта. Илия II (04.01.1933 - 17.03.2026) - католикос-патриарх всея Грузии,  занимал этот пост 49 лет, архиепископ Мцхетский и Тбилисский. В миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
