Обеспечить лечение детей с миодистрофией Дюшенна потребовали участники марша в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 511-й день непрерывных протестов организовали марш от проспекта Руставели до здания канцелярии в поддержку детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна. Сами родители обвинили правительство в использовании против них пропагандистских методов.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля участники акции на проспекте Руставели в 510-й день непрерывных протестов поддержали требование родителей о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента 511-й вечер подряд. Некоторые участники акции держали плакаты с лозунгами: "Дайте детям лекарство", "Вместо государства - сумасшедший дом", "Что должно быть ценнее жизни ребенка?", "Спасите жизни", "Врачи, не молчите - дайте детям лекарство", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участники ежедневной акции протеста прошли маршем от проспекта Руставели до здания канцелярии в поддержку детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, сообщила Publika.

Сегодня родители страдающих миодистрофией Дюшенна детей обвинили правительство в использовании против них пропагандистских методов. Они заявили, что "Грузинская мечта" намеренно проводит дезинформационную кампанию, чтобы ввести граждан в заблуждение. Правительственные СМИ и боты уже неделю атакуют в социальных сетях родителей детей с синдромом Дюшенна, сообщила телекомпания Pirveli.

Родители требуют лекарства для своих детей. Это единственное требование участников протестов, и в ответ на это требование они подвергаются серии нападок. Сегодня родители назвали четыре препарата, прошедших аккредитацию. Более того, они утверждают, что лекарства, которые сейчас получают от государства подростки с синдромом Дюшенна, имеют больше противопоказаний, чем те препараты, которые они требуют импортировать.

Publika опубликовала и фото от парламента Грузии, на снимках - небольшие группы людей или отдельно стоящие люди с флагами Грузии.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".