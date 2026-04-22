×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:32, 22 апреля 2026

Обеспечить лечение детей с миодистрофией Дюшенна потребовали участники марша в Тбилиси

Стоп-кад: "Марш протестующих в Тбилиси в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна". Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 511-й день непрерывных протестов организовали марш от проспекта Руставели до здания канцелярии в поддержку детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна. Сами родители обвинили правительство в использовании против них пропагандистских методов.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля участники акции на проспекте Руставели в 510-й день непрерывных протестов поддержали требование родителей о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента  511-й вечер подряд. Некоторые участники акции держали плакаты с лозунгами: "Дайте детям лекарство", "Вместо государства - сумасшедший дом", "Что должно быть ценнее жизни ребенка?", "Спасите жизни", "Врачи, не молчите - дайте детям лекарство", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Участники ежедневной акции протеста прошли маршем от проспекта Руставели до здания канцелярии в поддержку детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, сообщила Publika.

Сегодня родители страдающих миодистрофией Дюшенна детей обвинили правительство в использовании против них пропагандистских методов. Они заявили, что "Грузинская мечта" намеренно проводит дезинформационную кампанию, чтобы ввести граждан в заблуждение. Правительственные СМИ и боты уже неделю атакуют в социальных сетях родителей детей с синдромом Дюшенна, сообщила телекомпания Pirveli.

Родители требуют лекарства для своих детей. Это единственное требование участников протестов, и в ответ на это требование они подвергаются серии нападок. Сегодня родители назвали четыре препарата, прошедших аккредитацию. Более того, они утверждают, что лекарства, которые сейчас получают от государства подростки с синдромом Дюшенна, имеют больше противопоказаний, чем те препараты, которые они требуют импортировать.

Publika опубликовала и фото от парламента Грузии, на снимках - небольшие группы людей или отдельно стоящие люди с флагами Грузии.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:32, 22 апреля 2026
Трое граждан Узбекистана осуждены по делу о подготовке теракта на Ставрополье
19:08, 22 апреля 2026
Суд в Азербайджане вынес приговор одному из восьми арестованных россиян
18:20, 22 апреля 2026
Пожизненный срок получил житель Каспийска за убийство девочки
15:53, 22 апреля 2026
Два бойца из Ингушетии убиты в зоне СВО
11:56, 22 апреля 2026
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня
10:54, 22 апреля 2026
Житель Волгоградской области арестован по делу о госизмене
Все события дня
Новости
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:41, 21 апреля 2026
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна
Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
23:32, 20 апреля 2026
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд
Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:49, 20 апреля 2026
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси
Задержание подозреваемых. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:43, 20 апреля 2026
В Грузии задержаны два человека за связи с ИГ*
Участники протестов у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 19.04.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1736237834442426&set=pcb.1736237931109083 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор одному из восьми арестованных россиян

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22 апреля 2026, 17:53
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
22 апреля 2026, 13:56
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан

Сход оползня в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: Администрация Главы РД
22 апреля 2026, 11:56
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше