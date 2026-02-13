×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:57, 13 февраля 2026

Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре не удалось оспорить аресты

Силовики на "Лимоновских чтениях" в краснодаре. Скриншот фото "Национальная правозащита" от 18.01.26, https://t.me/rightsofnation/2453

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре оставил в силе аресты четырех активистов "Другой России" по статье о демонстрации экстремистской символики. 

Как писал "Кавказский узел", силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на сроки от двух до 10 суток. Наибольшие сроки, 10 суток, получили Руслан Хубаев и Алексей Леоненко. Трое из арестованных - Яна Аузева, Александра Папшева и Кирилл Дульцев уже освободились.  Двум из активистов потребовалась скорая помощь. 

Полиция и суд посчитали, что на "Лимоновских чтениях" собравшиеся демонстрировали экстремистскую символику, хотя символика партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова"  не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов.

В Краснодарском краевом суде состоялись заседания по апелляционным жалобам активистов "Другой России" Александры Папшевой, Михаила Матяжа, Руслана Хубаева и Алексея Леоненко. Интересы раннее арестованных  представлял адвокат Алексей Калугин, сообщил Telegram-канал "Национальная правозащита".

Все жалобы были остановлены без удовлетворения, решения первой инстанции оставили без изменений. В ходе судебных заседаний по двум делам были приобщены доказательства того, что символика «Другой России Э.В. Лимонова» не является запрещённой символикой. По двум другим делам данные документы приобщены не были, несмотря на то, что они были поданы электронным способом, говорится в публикации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арест одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе. Стопкадр: https://t.me/ostorozhno_novosti/45947
21:27, 12 февраля 2026
Суд арестовал двух подростков по делу о стрельбе в Анапе
Лазаревский районный суд Сочи. Фото: https://www.google.com
18:33, 12 февраля 2026
Суд в Сочи отправил шестиклассника в Центр временного содержания по делу о подготовке теракта
Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram
15:57, 12 февраля 2026
Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы
Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:02, 12 февраля 2026
Суд на Кубани отказался взять под стражу дольщицу Соболеву
Организатор парома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:09, 12 февраля 2026
Организатор парома из Трабзона в Сочи обвинен в многомиллионных махинациях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Глава МВД Абхазии Роберт Киут. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13 февраля 2026, 04:06
Аналитики сочли бесперспективным требование оппозиции об отставке главы МВД Абхазии

Двенадцатая самодельная табличка на доме Политковской. Скриншот публикации SOTAvision* / Telegram
13 февраля 2026, 00:57
Новая временная табличка установлена на доме Анны Политковской

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в програме Copilot
12 февраля 2026, 17:45
Адвокаты Мовлаева столкнулись с запретом пикетов в его поддержку

Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram
12 февраля 2026, 15:57
Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше