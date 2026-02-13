Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре не удалось оспорить аресты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре оставил в силе аресты четырех активистов "Другой России" по статье о демонстрации экстремистской символики.

Как писал "Кавказский узел", силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на сроки от двух до 10 суток. Наибольшие сроки, 10 суток, получили Руслан Хубаев и Алексей Леоненко. Трое из арестованных - Яна Аузева, Александра Папшева и Кирилл Дульцев уже освободились. Двум из активистов потребовалась скорая помощь.

Полиция и суд посчитали, что на "Лимоновских чтениях" собравшиеся демонстрировали экстремистскую символику, хотя символика партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" 1 не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов.

В Краснодарском краевом суде состоялись заседания по апелляционным жалобам активистов "Другой России" Александры Папшевой, Михаила Матяжа, Руслана Хубаева и Алексея Леоненко. Интересы раннее арестованных представлял адвокат Алексей Калугин, сообщил Telegram-канал "Национальная правозащита".

Все жалобы были остановлены без удовлетворения, решения первой инстанции оставили без изменений. В ходе судебных заседаний по двум делам были приобщены доказательства того, что символика «Другой России Э.В. Лимонова» не является запрещённой символикой. По двум другим делам данные документы приобщены не были, несмотря на то, что они были поданы электронным способом, говорится в публикации.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.