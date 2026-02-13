Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Захаров и Магомед Ибрагимов из Кизилюртовского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1807 комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1805 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двух убитых на Украине военнослужащих из Дагестана стали известны 12 февраля из отчета администрации Кизилюртовского района о передаче посмертных наград их родителям.

Магомед Ибрагимов из села Нечаевка посмертно награжден орденом Мужества, Ибрагим Захаров из села Султанянгиюрт - орденом Суворова, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и детали биографий убитых в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1807 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Летом 2025 года администрация Кизилюртовского района отчиталась о посмертном награждении пятерых убитых на Украине земляков: Магомеда Умаханова, Шамиля Магомедалиева, Артура Омарова, Гаджи Махдиева и Магомеда Набиева.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата просили ее информировать их о ходе поисков, ничем не помогая.