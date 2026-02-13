×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:55, 13 февраля 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Захаров и Магомед Ибрагимов из Кизилюртовского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1807 комбатантов из Дагестана. 

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО

Как писал "Кавказский узел", к 8 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1805 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана. 

Имена еще двух убитых на Украине военнослужащих из Дагестана стали известны 12 февраля из отчета администрации Кизилюртовского района о передаче посмертных наград их родителям. 

Магомед Ибрагимов из села Нечаевка посмертно награжден орденом Мужества, Ибрагим Захаров из села Султанянгиюрт - орденом Суворова, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и детали биографий убитых в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1807 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Летом 2025 года администрация Кизилюртовского района отчиталась о посмертном награждении пятерых убитых на Украине земляков: Магомеда Умаханова, Шамиля Магомедалиева, Артура Омарова, Гаджи Махдиева и Магомеда Набиева. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата просили ее информировать их о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:56, 13 февраля 2026
Эвакуированные жители Котлубани вернулись в свои дома
21:27, 12 февраля 2026
Суд арестовал двух подростков по делу о стрельбе в Анапе
19:42, 12 февраля 2026
Житель Нальчика осужден за попытку подрыва вокзала
03:08, 12 февраля 2026
11 военных из Ростовской области убиты на Украине
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
17:21, 11 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
04:07, 12 февраля 2026
Два жителя Буйнакска обвинены в пропаганде экстремистской символики
Силовик задерживает программиста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:54, 11 февраля 2026
Житель Дагестана обвинен в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами
Заур Кайтуев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:55, 11 февраля 2026
Правозащитники оценили перспективы расследования дела адвоката Кайтуева
Паспорт СССР. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:57, 10 февраля 2026
Жительница Махачкалы осуждена за участие в деятельности "СССР"*
В кабинете силового ведомства. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:28, 10 февраля 2026
Житель Дербента отпущен из центра "Э" после огласки в медиа
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Двенадцатая самодельная табличка на доме Политковской. Скриншот публикации SOTAvision* / Telegram
13 февраля 2026, 00:57
Новая временная табличка установлена на доме Анны Политковской

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в програме Copilot
12 февраля 2026, 17:45
Адвокаты Мовлаева столкнулись с запретом пикетов в его поддержку

Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram
12 февраля 2026, 15:57
Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы

Временная табличка на доме Политковской сорвана. 12 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80316
12 февраля 2026, 13:57
Временная табличка на доме Политковской сорвана в одиннадцатый раз

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше