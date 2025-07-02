Пять бойцов из Кизилюрта убиты в зоне СВО

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Магомед Умаханов, Шамиль Магомедалиев, Артур Омаров, Гаджи Махдиев и Магомед Набиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1467 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 29 июня власти признали убитыми в зоне СВО как минимум 1462 бойцов из Дагестана.

Вручение Орденов Мужества родственникам пяти военнослужащих, убитых в ходе специальной военной операции состоялось сегодня в Кизилюрте. Награды переданы родным Магомеда Умаханова, Шамиля Магомедалиева, Артура Омарова, Гаджи Махдиева и Магомеда Набиева, сообщила администрацию Кизилюртовского района в своем Telegram-канале.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900 Как минимум 3451 бойцов из СКФО и столько же из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1467 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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