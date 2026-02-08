Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шахрудин Кадиев убит в военной операции на Украине. С ее начала власти и силовики назвали имена не менее чем 1805 убитых бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 февраля власти и силовики назвали имена как минимум 1804 бойцов из Дагестана, убитых в военной операции на Украине.

Участник военной операции на Украине, уроженец села Калининаул Шахрудин Кадиев посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Казбековского района Дагестана. В сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 февраля подробности биографии и смерти бойца не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1805 бойцов из Дагестана.

29 декабря 2025 года районные власти сообщали, что в зоне военной операции убит Мухтар Гусейнов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Финансовая помощь особенно важна для семей, оставшихся без кормильца, но получить ее удается не всем, рассказали родные убитых.