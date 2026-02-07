Косметолог из Дагестана арестована за причинение вреда пациентке
Суд в Махачкале арестовал косметолога Раисат Алгасанову, пациентка которой получила после липосакции серьезные осложнения. Случай, за который Алсаганова арестована - один из многих, утверждают источники.
Избрана мера пресечения в отношении махачкалинского косметолога, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Дагестана. По версии следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемая, не состоя на учете в налоговом органе , не имея высшего медицинского образования по специальности и лицензии, оказывала услуги частнопрактикующего косметолога, предусматривающие хирургические вмешательства в арендуемом ею помещении в г. Махачкале.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение потерпевшей, которой в 2023 году подозреваемая провела операцию липосакцию, после чего возникли осложнения.
Подозреваемая признает, что оказывала определённые услуги, не имея соответствующей лицензии конкретной пациентке, отрицая распространяемые в соцсетях обвинения относительно других женщин, предполагая, что это происки конкурентов.
Рассмотрев ходатайство следствия, суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 6 апреля 2026 года, говорится в сообщении.
Арестованная - Раисат Алгасанова, пишет Сапа Кавказ. Одна из пациенток, Барият рассказал, что создала чат для пострадавших от косметолога, в нем насчитывается около 15 человек - у некоторых девушек появился сепсис, некроз, абсцессы, по ее данным, одна из пациенток умерла в Чечне.
