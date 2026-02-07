Детский центр в Парауле опечатан после отравления детей

Центр "Чудо", в котором угарным газом отравились дети, по решению Роспотребнадзора Дагестана опечатан. В суд направлены материалы о простановке его работы.

Как писал "Кавказский узел", все дети, госпитализированные после отравления угарным газом в детском саду в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, выписаны из больницы.2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу.

Детский центр «Чудо» в селе Параул закрыт по решению Роспотребнадзора после массового отравления десяти детей в возрасте от двух до шести лет. Причиной стало опасное превышение этилбензола в воздухе помещений, вызванное установкой газового котла. В ходе проверки также выявлены грубые нарушения санитарных норм и правил организации питания, сообщила ГТРК "Дагестан"

Помещение центра опечатано. Материалы проверки переданы в суд для принятия решений о приостановлении деятельности и привлечении виновных к ответственности, проинформировало управление Роспотребнадзора по Дагестану в своем Telegram-канале.